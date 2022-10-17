Жители ДНР могут приобрести уголь на 15 процентов ниже рыночных

В Харцызске площадку организовали на территории трубного завода. Фото: Скриншот видео «ТВ-Сфера»

В ДНР наращивается добыча «черного золота». Одной из примет этого стало открытие площадок по продаже угля населению. Здесь топливо реализуется дешевле, чем на «черном рынке».

- Понимая, что холода уже не за горами, и рыночная стоимость угля может сильно ударить по кошелькам наших граждан, было принято решение организовать площадки для продажи населению твердого бытового топлива по доступным ценам. Акцентирую внимание, что цены на уголь разнятся в зависимости от марки и местоположения площадки, но в среднем на 15% ниже рыночных, - пояснил и.о. заместителя Председателя Правительства Владимир Ежиков.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ТРИ МАРКИ ТОПЛИВА

Площадки расположены в Мариуполе, Харцызске и Шахтерске. Ожидается, что в ближайшее время будут открыты площадки в Волновахе и Дебальцево.

Жители могут приобрести антрацит марок АКО (антрацит крупный орех, «кулак» размер 25—100 мм), АМ (антрацит мелкий, «орех» размер 13—25 мм) и АС (антрацит «семечка», размер 6—13 мм). Цена за тонну варьируется в зависимости от марки и города (см. таблицу). Самый дорогой - в Мариуполе, в связи с неблизкой доставкой. Самый дешевый – в Шахтерске, где рядом находятся угольные предприятия. Уголь на все площадки поставляется с шахт «Торезантрацита».

Стоимость угля на площадках

Таблица стоимости угля

Как пояснили «КП» в торговом доме «Уголь Донбасса» (телефон для справок 071-476-68-40), приобрести уголь на площадках можно за наличный и безналичный расчет. Пока вывозить уголь нужно своим транспортом. Впрочем, вопрос доставки до потребителя сейчас решается. В любом случае на месте могут посоветовать, куда обратиться по поводу транспорта.

- Идея с площадками очень хорошая, - считает житель Харцызска Игорь Стрельников. – У людей появилась возможность выбирать между продавцами угля. Да и цены на рынке немного удастся сбить. И еще здорово, что в ДНР для льготников подняли почти в три раза сумму компенсации за топливо - до 25 тысяч рублей. За такие деньги теперь можно 2,5-3 тонны угля купить. Этого хватит, чтобы семье в частном доме зиму прожить в тепле.

Действительно, в ДНР в целях оказания социальной поддержки ветеранов войны, инвалидов и других льготников (15 категорий) повысили размер компенсационной выплаты на приобретение угля для бытовых нужд. Так власти отреагировали на рост цен на «черное золото». Указ Главы ДНР № 549 вышел 14 сентября, но начал действовать с 1 августа.

Таблица компенсации

Для предоставления выплаты жители льготной категории должны до 10 декабря обратиться в управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН) по месту регистрации. Деньги будут выплачиваться до конца декабря через Центральный республиканский банк и отделения «Почты Донбасса».

УГЛЕПРОМ ОЖИДАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Министр угля и энергетики республики Андрей Чертков сообщил, что порядка 10 млрд рублей нужно будет инвестировать в развитие угольной отрасли Донбасса в течение трех лет. При этом многие российские компании проявляют большой интерес к угольной промышленности ДНР.

- Это компании Кузбасса, Воркуты и Якутии. Все компании заинтересованы в развитии угольной промышленности в Донбассе, понимают, что потенциал у отрасли громадный, - подчеркнул Чертков.

Он пояснил, что сейчас ДНР столкнулась с тем, что не может обеспечить условия, при которых добыча угля увеличится, поэтому приход инвестиций очень поможет ситуации.

В частности, инвестиции будут способствовать притоку рабочих кадров. В Республике многие горняки ушли по мобилизации на фронт.

В ДНР наращивается добыча «черного золота». Фото: МинУиЭ ДНР

- В связи со специальной военной операцией у нас много людей пошло служить. Мы вынуждены были перейти с четырехсменного режима работы на двухсменный. Соответственно, добыча упала, — рассказал директор макеевской шахты «Ясиновская-Глубокая» Роман Клюев.

После нового года на шахте планируют восстановить добычу угля. Чтобы вернуться на прежний уровень, нужны рабочие руки. Клюев уверен, что теперь после вхождения ДНР в состав РФ найдется инвестор, который вложится в развитие «Ясиновской-Глубокой». Ведь на балансе шахты 15 угольных пластов, из них 4 вскрыто. Сейчас шахтеры отрабатывают один из пластов, по которому промышленные запасы составляют 8 млн. 300 тыс. тонн.

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