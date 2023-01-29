Вклад в будущее ребенка

Первыми обладательницами документа, который был оформлен именно в ДНР, стали жительницы Володарского и Тельмановского районов.

Ранее жители республики оформляли сертификаты на материнский капитал, но для этого им приходилось выезжать в другие регионы: обращаться там в отделения Пенсионного фонда либо в МФЦ. Подать заявку на маткапитал можно было и через портал «Госуслуги».

- Мы оформляли сертификат еще до того, как республика вошла в состав России. Как только получили российские паспорта, подали документы через многофункциональный центр в Ростове. Документы приняли быстро - копии российских паспортов, свидетельство о рождении ребенка, заверенное нотариусом (также на этой заверенной копии стоит штамп о вступлении ребенка в гражданство России), и СНИЛС. Ответ пришел на «Госуслуги» через несколько дней, - говорит жительница Донецка Ирина Титова, которая планирует вложить материнский капитал в ипотеку на квартиру, как только появится такая возможность в Донецке.

Теперь же ехать никуда не придется.

Какой размер маткапитала

Размер материнского капитала зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен:

Первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй - в 2020-м и позже - 693 144,10 рубля на второго.

Оба ребенка родились до 2020 года - 524 527,90 рубля на второго.

Единственный ребенок родился с 1 января 2020 года - 524 527,90 рубля.

Первый ребенок родился с 1 января 2020 года - 524 527,90 рубля, и появился второй - еще 168 616,20 рубля.

Первый и второй ребенок родились до 2007 года, третий - в 2020 году и позже - 693 144,10 рубля на третьего.

Ожидается, что размер материнского капитала в феврале проиндексируют почти на 12 процентов. Его размер составит почти 587 тысяч рублей на первого ребенка и почти 775,6 тысячи рублей на второго.

Список документов

1. Паспорт Российской Федерации всех членов семьи.

2. Сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания на территории ДНР/паспорт ДНР.

3. СНИЛС всех членов семьи.

4. Свидетельство о рождении ребенка (дети до 14 лет должны быть вписаны в паспорт родителя или иметь вкладыш с печатью Миграционной службы к свидетельству, который подтверждает гражданство. Дети старше 14 должны иметь паспорт Российской Федерации).

5. Свидетельство/справка о заключении/расторжении брака.

6. Сведения об обучении на очной форме и получении/отсутствии

стипендии.

7. Сведения об установлении опеки или попечительства над ребенком.

8. Сведения об опекуне/попечителе.

9. Сведения о доходах семьи за 12 календарных месяцев.

10. Сведения Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей об отсутствии сведений.

11. Сведения о постановке на учет в медицинской организации в связи с беременностью до 12 недель.

12. Реквизиты расчетного счета в ПСБ банке.

13. Справка из БТИ (если есть недвижимость).

14. Техпаспорт на машину из МРЭО (если есть автомобиль).

СПРАВКА «КП»

Материнский (семейный) капитал - это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось) либо родился или был усыновлен первый ребенок начиная с 1 января 2020 года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оформляем Единое универсальное пособие на детей

С 1 января 2023 года граждане России могут оформить Единое универсальное пособие на детей. Пособие уже начали оформлять и жители ДНР. Ежемесячная выплата положена беременным женщинам, вставшим на учет со сроком беременности до 12 недель, - тем, у кого в семье доход менее прожиточного минимума на душу населения в регионе. Ежемесячная выплата положена также семьям с низким доходом, в которых воспитывается ребенок до 17 лет.

Размер выплат зависит от достатка семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в регионе.

Подать документы может один из родителей или опекунов ребенка. При этом родители и дети должны быть гражданами России.

Для оформления пособия необходимо подтверждение официального дохода семьи. Если дохода нет, то подтверждать объективные причины этого, как в других регионах, не требуется. На сайте «Госуслуги» сказано, что для граждан, которые постоянно проживали в новых субъектах РФ на момент их принятия в состав России, «правило нулевого дохода» (когда право на выплаты имеют только родители, получающие доход) не применяется.

Подать заявление на Единое пособие можно на сайте «Госуслуги», однако после все же потребуется принести документы в ближайшее отделение СФР. Прием ведется по предварительной записи.

Адреса отделений СФР по Донецкой Народной Республике можно узнать на сайте организации

ЦИФРА

Прожиточный минимум в Донецкой Народной Республике - 11 213 рублей.