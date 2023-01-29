Новый год - новые трассы

В первую очередь на Херсонщине начнется ямочный ремонт дорог. Фото: Архив «КП»

- Дороги у нас повреждены практически по всей области, если не учитывать федеральные трассы. В районе Геническа и Скадовска мы будем восстанавливать их в первую очередь.

Дальше отремонтируем дороги, где будет плотный поток движения, а также те, по которым будут идти школьные автобусы, - заявил глава транспортного ведомства.

Пока что по всей области сделают ямочный ремонт и будут постепенно приводить трассы к общероссийским нормативам. Чуть позже дойдет дело и до капитального ремонта.

- Планы капремонта мы еще разрабатываем, в правительстве утверждают бюджет. Средства мы уже запросили. Но только после проведения проектно-изыскательных работ точно можно будет сказать, сколько времени потребуется на восстановление трасс, - пояснил Тимур Худояров.

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

Чтобы благоустройство было качественным, в конце минувшего года минтранс региона закупил 60 единиц техники и 130 единиц навесного оборудования.

- Теперь у нас есть новые погрузчики, грейдеры, экскаваторы, краны, «КамАЗы», тралы. Это позволит ускорить процессы ремонта. А еще эта техника нужна для содержания дорог в Херсонской области. У нас открылось два эксплуатационных узла - в Новотроицком и Скадовске. В них разместят современное оборудование, там же будут работать разнопрофильные специалисты. Кроме того, мы хотели бы запустить асфальтобетонный завод в Новой Каховке, если это будет возможно технически, - поделился планами чиновник.

Еще одно важное направление - восстановление дорожных знаков в регионе и нанесение разметки. Эти работы, по словам Тимура Худоярова, проходят в первую очередь на федеральных трассах. Дороги, которые приводят к российским нормативам, интенсивно используются для поставок продуктов, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона.

В течение года специалисты в рамках содержания дорог проведут мониторинг и восстановят поврежденные дорожные знаки, а также указатели с наименованиями населенных пунктов на областных магистралях.

ЮЖНЫЙ КОРИДОР - В ПРИОРИТЕТЕ

Строительство автострады, которая соединит Джанкой и Ростов-на-Дону, уже идет полным ходом, сообщил «Комсомолке» Тимур Худояров:

- Так называемый южный коридор будет проложен через Джанкой, нашу область, Мелитополь. Он активно строится, сейчас ведутся работы силами федерального автодора при нашей всяческой поддержке. Это основное направление, над которым мы сейчас работаем.

Напомним, в конце декабря врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что новая автострада по качеству будет такой же, как и крымская трасса «Таврида». Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки частично снимет нагрузку с Крымского моста.