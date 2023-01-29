Путь - к ровным дорогам

ТОЛЬКО ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ

«Дороги в Херсонской области превратились в полосу препятствий». Статьи с подобными заголовками начиная с 2019 года часто появлялись в газетах региона. Причина тому - жалобы жителей. Их возмущения понятны. В транспортные артерии толком никогда не вкладывали серьезные деньги. А если и направляли средства, то, судя по состоянию дорог, в чужой карман. Ведь асфальт плачевно выглядел не только в городе, но и в области. Причем местами речь шла уже не только о комфорте при поездке, но и о безопасности.

- Если хорошие погодные условия, то еще куда ни шло, доехать можно. Но при других автобус пробирается с трудом. По таким дорогам скорая помощь если и доедет, то будет уже поздно, - возмущались херсонцы в надежде, что их услышат власти.

Шли годы, а выбоины и кочки никуда не исчезали. Но теперь это уйдет в прошлое.

В области возродили одно из дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), что находится в Скадовском округе. Предприятие было создано на базе Скадовского райавтодора в ноябре 2022 года. Планы большие - ДЭУ будет ремонтировать и восстанавливать дороги общего пользования, повышать качество покрытия трасс. Работы предстоит немало. Общая протяженность региональных и муниципальных дорог - более 3200 километров. И все они требуют ремонта.

Руководитель ГБУ «Херсон Автодор» Вячеслав Никитенков.

- Что касается региональных дорог, тут положение несколько лучше, но все равно основная часть покрытия подлежит ремонту. Если говорить о межмуниципальных дорогах, то практически все они подлежат ремонту. Единицы соответствуют нормативным требованиям. Не стоит забывать, что сейчас дороги в области испытывают достаточно большую ненормативную нагрузку, в том числе от гусеничной техники. То есть идет процесс разрушения, но это не значит, что мы будем ждать, пока невозможно будет проехать, - говорит руководитель ГБУ «Херсон Автодор» Вячеслав Никитенков. - Напомню, восстанавливаться дороги будут уже по российским стандартам и ГОСТам. Это более жесткие требования к выполнению работ. Необходимо поменять и отношение сотрудников - чтобы делали не как сойдет, а на совесть.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Сейчас готовится программа выполнения данных работ. Ремонт дорожники начнут, как только будут известны объемы финансирования, а также после того, как наступит благоприятная погода. Но, безусловно, важно также возобновить работу заводов, которые не первый год простаивают в области.

- Рядовые работники этих предприятий остались, но руководители после начала спецоперации сбежали. Наша основная задача - привести заводы в порядок, - продолжает Вячеслав Никитенков. - К сожалению, предприятия, которые раньше принадлежали «Херсонскому райавтодору», находятся вблизи Днепра, в зоне, где сейчас продолжаются обстрелы. Они в этом году работать еще не будут. Но в ближайшее время мы ждем две установки для производства асфальтобетона из материалов отработки (снятая крошка с добавлением реагентов). Таким образом, можно будет работать, не запуская асфальтобетонные заводы.

В перспективе - организация работы асфальтобетонного завода в поселке Мирном Каланчакского района Херсонской области. Он, как и большинство других производств, стоял без дела несколько лет.

ПОМОГУТ СОСЕДИ

По словам Вячеслава Никитенкова, сейчас область ведет переговоры с крымскими коллегами по поводу поставки современного асфальтобетона.

- Когда дорожники из Крыма будут проводить ремонтные работы на федеральных трассах, мы попросим у них небольшое количество асфальта для выполнения собственных, - сообщил Вячеслав Никитенков. - К сожалению, в левосторонней части Херсонской области нет щебня. Весь строительный материал завозной. Ведем переговоры с Запорожской областью по поводу поставок по железной дороге.

На сегодняшний день о конкретных работах речи пока не идет. Но уже началась подготовка техники, получение новых машин. Конечно, большинство машин в автопарке ДЭУ устарели. Но на замену уже пришли новые специализированные машины. Появилось порядка 70 единиц техники, которые в полной мере позволят обеспечить обслуживание дорог и их содержание в будущем.

- Конечно, огромную помощь оказывает федеральный центр. Именно благодаря ей у нас есть возможность приобрести все, что необходимо для работы. В частности, закупить новые машины. Так, мы приобрели технику российского и белорусского производства, небольшая часть - китайского, - добавляет руководитель ГБУ «Херсон Автодор» Вячеслав Никитенков.

БУДЬ В КУРСЕ!

Рабочих рук хватает

Министр транспорта Херсонской области Тимур Худояров.

На данный момент обеспечить рабочими местами удалось более 100 человек - все они стали сотрудниками «Херсонавтодора».

- В последующем, до конца 2023 года, надеемся привлечь порядка 300 сотрудников, - сказал министр транспорта Херсонской области Тимур Худояров. - Если будут осуществляться ремонтные работы, то еще большее количество и рабочих, и дорожных специалистов различного профиля будут работать на объектах.

Опираться предприятие будет исключительно на свои силы, но при необходимости молодых людей отправят на обучение в соседние регионы России.