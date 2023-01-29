Будет сделано!

Школа в Антраците не ремонтировалась долгие годы.

Восстановительные работы в Донбассе набирают обороты. Регионы-шефы заявляют о планах на текущий год, доказывая, что они будут исполнены, уже выполненными работами. Впечатляет и то, что уже удалось сделать. Многие жители и подумать не могли, что процесс восстановления будет развиваться так стремительно.

- Помогают как на государственном уровне от регионов-шефов, федеральных властей, так и на общественном, - говорит луганчанка Ангелина Фомина. - Помогают простые жители из разных уголков России. Не только присылают гуманитарку, но и приезжают лично - лечить, учить и строить.

Ремонт в старейшей школе Антрацита

Ставропольские строители трудятся в подшефном Антраците. Ремонтные бригады уже завершили первый этап работ в главной школе города - лицее имени Героя Советского Союза Олега Кошевого.

Директор школы Ирина Фесенко говорит, что это одно из старейших учебных заведений райцентра. И за весь период существования капитальный ремонт в нем ни разу не делали.

Ирина Фесенко.

- Школа очень нуждалась в ремонте крыши, замене окон. Все что мы могли, делали своими силами, родители помогали. Но эти проблемы мы решить не могли. Ставропольские специалисты работы выполнили очень быстро, а главное, качественно, - говорит директор лицея.

Строители полностью реконструировали кровлю на площади более полутора тысяч квадратных метров, а также заменили более 200 оконных блоков. Этим ставропольская подрядная организация не ограничится, планы помощи Антрациту на текущий год еще более внушительные.

Строители из Алтайского края завершили ремонты в учреждениях Славяносербского района.

Привет из столицы

Помогают школам республики и другие регионы. Из Москвы в Луганск прибыл гуманитарный груз для юных луганчан - детские книги, собранные московскими школьниками.

Книги в республику доставил глава муниципального округа Южное Бутово Павел Голубцов при содействии «Единой России». Он отметил, что узнал о проблеме дефицита детской литературы на русском языке в некоторых районах республики от депутатов Народного Совета.

Павел Голубцов.

- Поэтому мы совместно со школьниками района Южное Бутово города Москвы провели такую акцию, собрали для детей ЛНР небольшое количество книг. Часть останется в Луганской библиотеке для детей, часть отвезем в Сватово, - говорит Павел Голубцов.

Среди переданного московскими школьниками - и наборы для рисования. Они предназначаются для детей, живущих в прифронтовом городе.

Также Москва помогает республике компьютерной техникой. Из столицы в луганские школы недавно приехали 684 системных блока, 684 монитора, 57 панельных компьютеров и 57 ноутбуков. Техника была собрана в рамках акции «Москва помогает»: во всех районах столицы открыты больше 40 пунктов по сбору гуманитарной помощи для жителей новых субъектов России.

Мастера алтайские

Алтайские строители работают в подшефном Славяносербском районе. Сейчас здесь трудится более 200 человек из региона-шефа, а также район заключил контракты с семью алтайскими подрядчиками.

За полгода силами строителей с Алтая в районе удалось восстановить 17 социально значимых объектов: два дома культуры, шесть школ, четыре детских сада, амбулаторию. Еще одна школа находится в стадии завершения. Также подрядчики полностью отремонтировали 62 многоквартирных дома и 198 частных.

- Подрядными организациями Алтайского края завершены ремонтно-восстановительные работы в зданиях Лотиковской средней школы, Зимогорьевского ясли-сада «Сказка» и Дворца культуры поселка Металлист, - конкретизировали в пресс-службе правительства Республики.- В школе частично заменены оконные блоки, во Дворце культуры отремонтировали фойе, в детском саду тоже заменены окна и входные двери.

- В наш садик ходят 95 детей. Благодаря специалистам из Алтайского края теперь у нас намного теплее, светлее. Работы были выполнены качественно, в обещанный срок. Спасибо! - говорит врио директора Зимогорьевского ясли-сада «Сказка» Ксения Новицкая.

Сейчас в подшефном районе алтайские специалисты восстанавливают 13 многоэтажек и 93 частных домах.