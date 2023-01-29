За социалкой - глаз да глаз

Центр первичной медико-санитарной помощи № 3.

В рамках рабочей поездки делегация, а в нее вошли первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, врио главы ДНР Денис Пушилин и министр здравоохранения республики Дмитрий Гарцев, посетила Центр первичной медико-санитарной помощи № 3. Медучреждение, которое пострадало в результате действий украинских боевиков, активно восстанавливают строители из шефского региона - Санкт-Петербурга. Притом что ремонтные работы в медучреждении идут полным ходом, в центре в настоящее время трудятся более 100 специалистов - врачи ежедневно принимают взрослых и детей, не прекращая работу.

- Всегда можно прийти и получить квалифицированную помощь, - говорит мариупольчанка Екатерина Валова. - Медицина у нас на особом контроле, ведь сразу после освобождения города строители приступили к восстановлению больниц, начали строить новые. А чего стоит помощь от врачей из других регионов?! Регулярно приезжают медики, помогают, лечат, делают операции. Несколько раз удавалось попасть на обследование в передвижных пунктах. Спасибо за это внимание.

Представители властей ознакомились с инфраструктурой Центра первичной медико-санитарной помощи и обсудили вопросы оказания медицинской помощи жителям.

- Здесь будет очень удобно и для сотрудников, и для пациентов. Очень многое сделано, мы, конечно, рады, - заверяет руководитель учреждения. - Очень хорошие поставки лекарств - бюджетные, гуманитарные, благотворительные. Всем обеспечивают.

Также делегация побывала в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. Здание было сильно разрушено снарядами ВСУ, и сейчас его восстанавливают московские строительные бригады. Они уже заменили кровлю, окна и двери, занимаются отделкой корпусов. Строители планируют завершить ремонт в мае.

- Все оборудование есть, всем обеспечены. У нас целый комплекс, своя прачечная, варочный цех. Отопление, подача воды и газа осуществляется централизованно, - рассказывают сотрудники дома-интерната.

Дом-интернат рассчитан на 200 подопечных. Условия пребывания людей в учреждениях такого типа будут приравнены к российским стандартам. У пожилых людей в ДНР будут и необходимые лекарства, и качественное медицинское обслуживание.

- В обоих учреждениях удалось сохранить коллективы, - отмечает Денис Пушилин. - В рамках визита обсудили актуальные вопросы социального блока, в том числе возможности повышения зарплат работников бюджетной сферы и поэтапное приведение размеров социальных и пенсионных выплат в республике к уровню Ростовской области.

Обсудили на встрече и вопросы, возникающие при переходе на российскую структуру оказания медицинской помощи, медстрахование и другие актуальные задачи.