Как развивается аграрный сектор в ЛНР

Аграрии получили в лизинг трактора пятого класса мощностью 420 лошадиных сил. Фото: МинСХиП ЛНР

Аграрии Луганской Народной Республики добились высоких показателей в ушедшем году и заложили основу успехов на будущее. Все это в конечном итоге укрепляет продовольственную безопасность республики и позитивно сказывается на ценах сельхозпродукции для жителей.

- Аграрный сектор - не просто отрасль экономики, это основа благосостояния людей. Очень важно, чтобы в меняющихся рыночных условиях продукция предприятий АПК нашего региона была востребована, - считает министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

Он отметил, что агропромышленный комплекс республики имеет огромный потенциал. Для увеличения объемов и видов производимой продукции, повышения ее конкурентоспособности власти ЛНР делают ставку на государственную поддержку сельхозпроизводителей в виде субсидий, лизинга и льготного кредитования.

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2022 году агропредприятия ЛНР произвели 216 млн яиц,

27 тыс. тонн мяса и 12,7 тыс. тонн молока. Всего пищевых продуктов произведено на общую сумму около 20 млрд рублей.

Сейчас поголовье птицы насчитывает 2,37 млн голов, крупного рогатого скота - 11,3 тыс. голов, свиней - 29,3 тыс. голов, овец и коз - 3,6 тыс. голов.

В зимний период аграрии продолжают работы по подготовке к севу сельскохозяйственных культур. Проведена зяблевая подготовка почвы на площади почти 130 тыс. га.

Также под новый урожай посеяны озимые культуры на площади почти 210 тыс. га. Специалисты ведут еженедельный мониторинг состояния этих посевов. На середину января озимые культуры взошли на площади более 193 тыс. га - это более 92% от засеянных. Грамотный контроль за озимыми позволит правильно оценить ситуацию и определить комплекс работ на весенний период.

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГ

В ЛНР финансовая поддержка государства помогает увеличить объемы и усовершенствовать структуру производства продукции растениеводства и животноводства. Также происходит обновление машинно-тракторного парка, техническая модернизация предприятий АПК.

Недавно сельхозпроизводители из Славяносербского, Беловодского, Антрацитовского и Перевальского районов получили в лизинг новую технику. Лизинг предполагает закупку государственным унитарным предприятием «Региональный аграрный холдинг» (РАХ) сельхозтехники и ее передачу производителям в беспроцентную рассрочку на 5 лет.

- Мы передали четыре трактора пятого класса мощностью 420 лошадиных сил. Из всей линейки поставляемых тракторов эти на сегодняшний день самые мощные, - сказал директор РАХ Руслан Хоружий. - Всего в минувшем году по программе было передано порядка 130 единиц техники, из них 35 единиц - самоходной.

Общество «Агросфера» получило в лизинг два комбайна «Полесье 1218». Фото: МинСХиП ЛНР

В частности, общество «Агросфера» получило в лизинг два комбайна «Полесье 1218». По словам руководителя общества Виктора Нагороднего, предприятие приняло решение о закупке техники в связи с увеличением производственных мощностей.

- Прибыло два комбайна, ожидается поступление еще двух. Начинаем увеличивать площади, соответственно, планируем приобретать еще большее количество техники в лизинг, - отметил он.

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Помимо этого предприятия получают субсидии. Так, общество «Мидем-Агро» использует субсидию на приобретение техники.

Ирина Гущина.

- В сентябре 2017 года в связи с нехваткой в республике подсолнечного масла возникла идея открыть предприятие по выращиванию подсолнечника. Масло было необходимо для нашего рыбного производства, а также для нужд населения, - рассказала бухгалтер предприятия Ирина Гущина.

До 2022 года предприятие работало на арендованной у РАХ технике. Субсидия дала возможность приобрести собственную.

Одно из наиболее стабильных и успешных сельскохозяйственных предприятий Новопсковского района, «ГриСар-Агро», получило субсидию для возмещения части затрат на содержание поголовья коров и поддержку собственного производства молока.

Предприятие многопрофильное, здесь развиты растениеводство (на обширных площадях выращиваются зерновые культуры) и животноводство - работают молочно-товарная ферма и свинарник.

ЧТОБЫ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ОСТАВАЛИСЬ ДОСТУПНЫМИ

Получают субсидии и предприятия хлебопекарной промышленности - для возмещения части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. А предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности - для возмещения 15% от стоимости приобретенных основных производственных средств.

На прошедшем в декабре совещании министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР с производителями хлебопекарной отрасли обсуждались новые проекты и механизмы поддержки предприятий. В частности, предоставление льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, развитие системы лизинга.

Особое внимание уделили вопросам цен на социальный хлеб и хлебобулочные изделия. Власти в очередной раз продемонстрировали неизменность политики обеспечения населения товарами первой необходимости по благоприятным ценам.