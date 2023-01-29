Черный январь для киевского режима

Несмотря на все агитационные усилия Киева по созданию «победной атмосферы на восточном фронте» и новые пакеты помощи по поставкам вооружений киевскому режиму со стороны США и их сателлитов в Европе, ВСУ под давлением российских сил теряют людей и оставляют свои позиции и в Донбассе, и в Запорожском регионе.

ЖМЕМ В ДОНБАССЕ

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье.

На данном направлении потери ВСУ только за сутки с 21 на 22 января составили до двух взводов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Также за это время в районе населенного пункта Водяное уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе поселка Малиновка была разбита радиолокационная американская станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка ДНР, а также артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах зоны СВО.

ПРОДВИГАЕМСЯ В ЗАПОРОЖЬЕ

По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, наши подразделения ведут наступление в направлении городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. Он, в частности, сообщил: «Фронт подвижен, особенно в двух направлениях - это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск».

Следует учитывать, что на участке Каменское - Орехов - Гуляйполе выстроена основная, серьезная линия обороны ВСУ на южном участке боевых действий в зоне СВО.

Также и российское Минобороны подтвердило, что наши войска провели наступательные действия и заняли «более выгодные рубежи» на Запорожском направлении. Под российский контроль здесь перешли села Лобковое и Малые Щербаки, еще не менее семи населенных пунктов находится в «процессе освобождения». Здесь в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа были заняты более выгодные позиции.

Продавливание украинских сил на данном участке продолжается.

А ЗАПАД УДИВЛЯЕТСЯ

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, полковник в отставке Скотт Риттер, который профессионально следит за ситуацией в зоне российско-украинского конфликта, убежден, что наступление, которое разворачивает Россия, станет настоящей бойней для Украины. Эксперт прогнозирует, что Россия завершит демилитаризацию и денацификацию Украины в 2023 году.

- Когда Россия завершит нынешнюю военную кампанию, я думаю, украинская армия будет физически уничтожена, - сказал американский военный аналитик. - Это означает, что десятки, если не сотни тысяч украинских солдат погибнут. Это будет бойня, но таков был выбор Украины.

С точки зрения Риттера, кроме наземных ударов, скорее всего, будет проведена «целенаправленная стратегическая воздушная кампания», целью которой будет уничтожение сил противника до такой степени, что «не останется жизнеспособного функционирующего государства». Это приведет к окончательному краху режима Зеленского и позволит новому правительству прийти к власти и подписать капитуляцию.

А авторитетное американское издание WSJ полагает, что после того, как в Минобороны РФ подтвердили взятие под контроль города Соледара, подобный успех ставит под угрозу способность Киева защитить соседний Артемовск. Ну а читатели вслед за аналитиками назвали это событие «началом конца» для режима Зеленского.

Эксперты издания признают, что, по данным разведки и иных источников, украинская сторона продолжает нести огромные потери на направлении Артемовск - Соледар. А силы нескольких бригад, переброшенных туда с других направлений в качестве подкрепления за минувший месяц, стремительно тают.

Не только западные, но уже и многие украинские чиновники, военнослужащие и аналитики все больше опасаются, что Киев позволил втянуть себя в битву за Артемовск на условиях России, теряя при этом силы, которые были так нужны для «запланированного весеннего наступления».

Голоса о том, что оставшиеся в Артемовске украинские силы и подразделения наемников нужно вывести оттуда, пока не поздно, звучат все громче. Зеленский упорствует - надо отчитываться перед хозяевами, что не все так печально…