Единый заказчик привлек к восстановлению Донбасса более 30 тысяч строителей

Новых домов становится все больше. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Донецкой и Луганской Народных Республиках продолжается восстановление разрушенных и строительство новых объектов. Внушительный объем работ выполняет публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

В пресс-службе компании сообщили о восстановлении теплового контура и запуске тепла более чем в 1 300 объектах в Донецкой и Луганской Республиках – в этом списке и жилые дома, и социальные объекты.

Также компанией завершены работы по восстановлению 34 объектов социального назначения, еще более 160 объектов планируется восстановить в этом году.

- К восстановлению и строительству объектов на новых территориях «Единым заказчиком» и подрядными организациями привлечено более 900 единиц техники и свыше 30 тысяч строителей, - сообщили «Комсомолке» в компании. - Помимо ремонтно-восстановительных работ «Единый заказчик» обеспечивает строительство новых объектов. В частности, в Мариуполе завершено строительство 11 новых многоквартирных жилых домов общей площадью более 59 тысяч квадратных метров.

Новых домов становится все больше. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Все новые квартиры сдаются с качественной внутренней отделкой, оснащены электроплитами, оборудованными сантехническими узлами и водонагревателями. Во всех квартирах имеются балконы или остекленные лоджии.

В этом году компания планирует дополнительно построить и ввести в эксплуатацию свыше 30 новых многоквартирных жилых домов, восстановить Приазовский государственный технический университет и самый большой в городе Приморский парк.

- В Донецке до конца года будет построен новый современный перинатальный центр на 130 мест площадью более 25 тысяч квадратных метров. Работы по восстановлению на новых территориях ведутся при координации Минстроя России, - сообщает «Единый заказчик в сфере строительства».

Жители Донбасса говорят, что темпы восстановления впечатляют. Строительство домов ведется быстро, а главное качественно.

- Многоэтажку в нашем районе построили за несколько месяцев, это очень радует. С каждым днем их становится все больше, а наш город обретает новый облик, - говорит жительница Мариуполя Ирина Паршина.

- Уверены, что когда вся наша Республика будет освобождена, когда украинских военных - этих боевиков, которые нас бомбят, отгонят подальше, темпы восстановления Донецка также будут увеличиваться! – считает дончанин Виктор Пиров. - Это без сомнений. Ведь уже сейчас видно, сколько вкладывается в то, чтобы сделать нашу жизнь комфортной: строятся и ремонтируются дороги, больницы, школы и садики.

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