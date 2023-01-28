Врачи никуда не делись

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Несмотря на то что из-за обстрелов украинской армии с левого берега Днепра в Херсоне пришлось эвакуировать большую часть жителей города, все медучреждения, находящиеся в пятнадцатикилометровой зоне, продолжают оказывать всю необходимую помощь херсонцам и военным. Как сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, специально для этого были созданы выездные бригады врачей, которые принимают пациентов в мобильных пунктах. Этим заявлением он развеял мифы и фейки о том, что врачи бездействуют, появившиеся в разных украинских телеграм-каналах и СМИ. На самом деле храбрые медики в любое время готовы прийти на помощь.

- Я официально заявляю, ни одна больница не прекращает работу, - подчеркнул министр в телеграм-канале Минздрава Херсонской области.

Так, одного из херсонских врачей Валерия Багаутдинова перевели на временную работу в мобильный пункт на левом берегу. Уже несколько дней он с самого утра и до ночи помогает военным и жителям города. Признается, что на эту работу вызвался сам, потому что понимал - людям нужна помощь, особенно в такие сложные моменты.

- Моя работа здесь - это не просто температуру померить или дать обезболивающее, это еще и поддержать, успокоить, выслушать. Вчера ко мне обратилась женщина, у которой муж служит в армии. Раз в месяц она получает от него весточки, но большую часть времени молится и переживает за него. На фоне тревоги разболелось сердце. Боль ушла только после того, как она поплакала и поделилась со мной, - рассказывает «КП» мужчина.

Пациенты за работу врачам благодарны и их помощью довольны.

- Мы понимаем, что сейчас не самое спокойное время для всего нашего региона, но мы верим и надеемся, что скоро все станет на своим места, наступит мир и мы будем с Россией. Врачам огромное спасибо, они настоящие профессионалы. Люди с большой буквы, - говорит пациентка одного из мобильных пунктов Людмила.

В отдельных случаях для оказания помощи пациентов в тяжелом состоянии будут транспортировать в медицинские учреждения в пятнадцатиметровой зоне левого берега. Там по-прежнему продолжают работать врачи и медсестры.

- Дорогие земляки, я верю, скоро все встанет на свои места и каждый из нас вернется домой, - заключает Ильмиев.