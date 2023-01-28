Проекты, которые меняют жизнь

В рамках проекта «Демография» право на маткапитал получили и те семьи, где родился первый ребенок. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Уже на первом после каникул совещании с правительством РФ Владимир Путин заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области необходимо максимально быстро подключить к реализации национальных проектов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Эффективность каждого из них уже ощутили на себе миллионы россиян: за шестнадцать лет во многих сферах жизни россиян произошли колоссальные преобразования. К примеру, благодаря нацпроекту «Здоровье» записаться к врачу теперь можно в личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг. А за счет внедрения «бережливого производства» в отдельных поликлиниках в три раза сократилось время ожидания у регистратуры и возле кабинета врача.

В рамках проекта «Демография» постоянно совершенствуется система получения материнского капитала. Например, с 2020 года право на него получили и те семьи, где родился первый ребенок. А сертификат на него оформляется в беззаявительном порядке - информация об этом отправляется в личный кабинет матери на «Госуслугах» и сайте Пенсионного фонда. Возможность бесплатно получить услугу ЭКО по полису ОМС появилась и у бесплодных пар - достаточно назначения лечащего врача.

Нацпроект «Жилье и городская среда» позволил благоустроить в регионах общественные территории и придомовые пространства. При этом застройщиков поставили в жесткие рамки - новые дома обязательно должны быть с инфраструктурой - игровыми площадками, озеленением и ближайшим доступом к детсадам, школам и поликлиникам.

Мощную поддержку в регионах получили любительские творческие коллективы. Так, с 2019 года по нацпроекту «Культура» для них организован Всероссийский фестиваль-конкурс, победители которого получают гранты на развитие в размере 2 млн рублей.

По нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» специалисты Федерального центра компетенций бесплатно помогают предприятиям свести к минимуму издержки и увеличить прибыль. Приезжая на производство, они изучают, как оно устроено, обозначают слабые звенья в технологических цепочках и разрабатывают план оптимизации процессов. Нередко благодаря этой помощи компании достигают увеличения производительности труда на 30% без привлечения дополнительных инвестиций.

Нацпроект «Жилье и городская среда» позволил благоустроить в регионах общественные территории и придомовые пространства. Фото: Андрей МАТЛИН

ВСЕ ПО СТАНДАРТАМ РФ

Все новые субъекты выразили готовность участвовать в российских национальных проектах. По словам руководителей регионов, они нацелены на то, чтобы в кратчайшие сроки наверстать упущенное и идти в ногу со всей страной.

Как заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на совещании с главами городов и районов, участие в нацпроектах поможет в решении главных проблем и должно затрагивать все республиканские территории:

- Инструментом социально-экономического развития и разрешения наиболее острых проблем граждан России являются национальные проекты. Именно поэтому включению в них новых регионов на совещании с правительством Российской Федерации 11 января президент уделил особое внимание. Эта работа ведется на всех уровнях.

Среди главных проблем, которые необходимо решать с помощью реализации государственных проектов, Пасечник выделил социальную сферу, медицинские услуги, культуру, науку, городскую среду, а также среднее и малое предпринимательство.

- В этом плане затронули и вопрос поддержки администрациями территорий общественных инициатив НКО (некоммерческих организаций). Проекты, которые уже стали победителями конкурсов, получают значительную финансовую помощь от Фонда президентских грантов. В первую очередь это проекты, направленные на смягчение последствий войны: помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, и людям, получившим ранения в результате военных действий, - отметил Пасечник.

Глава ЛНР особо подчеркнул, что местные администрации должны «оказать максимальную помощь и содействие общественным организациям по реализации и подготовке новых проектов на соответствующей территории, чтобы жители Луганщины видели разрешение своих проблем и изменения к лучшему».

Благодаря нацпроекту «Здоровье» записаться к врачу теперь можно в личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг. Фото: pravmir.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Планируется, что всего в России по нацпроекту «Демография» до конца 2024 года 375 тысяч человек получат новые знания, которые помогут им трудоустроиться или открыть собственное дело. Выбрать программу и записаться на обучение можно на портале trudvsem.ru.

К 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» в стране будет открыто 359 детских технопарков «Кванториум», в том числе 224 в школах.

Благодаря нацпроекту «Экология» развивается эколого-туристический потенциал особо охраняемых природных территорий. К 2024 году появится 24 новые территории, а площадь зеленых насаждений вырастет на 1244 тыс. гектаров. К 2030 году в России будет обеспечена 100-процентная сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза.