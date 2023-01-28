С заботой о семьях с детьми

Алла Бархатнова.

С 1 января 2023 года во всех регионах России было решено улучшить порядок выплаты пособий и увеличить минимальный размер оплаты труда. Разумеется, Херсонская область не стала исключением - здесь так же, как и во всей стране, в 2023 году вводится новое единое пособие. Оформить и получить его можно в едином Социальном фонде, который начал работать с 1 января, а его отделения уже открыты на территории Херсонской области.

Новое пособие объединит ряд уже действующих мер соцподдержки семей. Оно включает в себя выплаты, которые предоставляются по беременности и при рождении ребенка, а также на детей, находящихся под опекой и попечительством.

Все ныне действующие пособия на детей будут выплачиваться до окончания срока их назначения. Но с 1 января нынешнего года можно оформить только единое пособие на детей от 3 до 17 лет, а родители детей до 3 лет (рожденных до 31 декабря 2022 года) смогут выбирать - получать старые выплаты или перейти на единое пособие.

Оно назначается нуждающимся семьям (в которых среднедушевой доход менее регионального прожиточного минимума), его размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в регионе - так поясняется на портале «Госуслуги».

Одинокие матери или отцы будут ежемесячно получать соцвыплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На детей, находящихся под опекой и попечительством, будут выплачивать 15 тысяч рублей в месяц. Помощь оказывается и херсонцам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Сумма ежемесячного пособия для таких семей с 1 января составляет 3 тысячи рублей.

Оформить новые пособия в Херсонской области очень просто. Для этого достаточно подать заявление в ближайший МФЦ. С 28 декабря 2022 года это можно сделать в электронном виде, а с 9 января 2023 года - обратившись в клиентские службы единого Социального фонда или многофункциональных центров.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

За получением социальных выплат можно обратиться в отделения единого Социального фонда по адресам:

В Геническе: проспект Мира, д. 43, д. 52 и д. 54-а.

В Скадовске: улица Александровская, д. 32.

В Ивановке: улица Ивановская, д. 34.

В Каланчаке: улица Строителей, д. 18.

В Новотроицком: улица Соборная, д. 87а.

В Нижних Серогозах: улица Высочина, д. 5.

В Чаплынке: улица Грушевского, д. 38.

В Верхнем Рогачике: переулок Почтовый, д. 3.

По всем вопросам можно обращаться в региональный центр Социального фонда России по телефону:

8(800) 600-00-00 либо на горячую линию Министерства труда и социальной защиты: +7 990 034-07-67.

КСТАТИ

Помимо помощи семьям с детьми, в Херсонской области с 1 января 2023 года установлены соцвыплаты и для других категорий граждан. Так, ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены для инвалидов и пенсионеров.

Ветеранам Великой Отечественной войны дополнительно будет начисляться 5 тысяч рублей. По уходу за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет в новом регионе России каждый месяц начисляют 3 тысячи рублей.

Помимо этого, государство оказывает материальную поддержку херсонцам, потерявшим родственника. Выплата на погребение составляет 10 тысяч рублей.

Кроме того, с 2023 года в Херсонской области установлена новая величина прожиточного минимума в размере 11 тыс. 644 рубля на душу населения. Для трудоспособных граждан она будет составлять 12 тыс. 692 рубля, для детей - 11 тыс. 295 рублей, а для пенсионеров - 10 тыс. 14 рублей.

СКАЗАНО

Алла Бархатнова, министр труда и соцполитики области:

- Первые выплаты херсонцы получат уже 25 января. Наши граждане, которые получали меры поддержки, в полной мере и в полном объеме продолжают получать выплаты и в этом году.

ЦИФРЫ

В области только с июля по декабрь 2022-го было верифицировано 82 тыс. 830 получателей социальных выплат. Единовременную выплату при рождении ребенка получили 2 тыс. 166 матерей Херсонщины.