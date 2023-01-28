В Херсонской области работают пункты выдачи лекарств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лекарства, реагенты для лабораторий и оборудование для диагностики - все это продолжает ежемесячно поступать в больницы и амбулатории Левобережной части Херсонской области от Министерства здравоохранения России. И каждый такой гумконвой - это около трехсот тонн медпрепаратов.

Гуманитарную помощь распределяют между лечебными учреждениями Херсонщины. Лекарства поступают в стационары больниц, а также выдаются пациентам на руки. Чтобы получить необходимый препарат, нужно обратиться к участковому терапевту или семейному врачу, пройти осмотр или обследование и установить или подтвердить диагноз.

- Лечащий врач направит пациента в пункт выдачи гуманитарной помощи, - сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Работа таких пунктов организована на базе поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов области. Там лекарства выдают совершенно бесплатно. Жители Херсонщины уже смогли в этом убедиться. Среди предоставляемых - как жизненно необходимые препараты, так и актуальные сейчас жаропонижающие и противовирусные. При необходимости купить их можно будет и в государственных аптеках, которые открываются на территории региона. Причем гораздо дешевле, чем в коммерческих.

Первая такая госаптека заработала пока только на территории Генической центральной районной больницы. Но Минздрав не намерен затягивать с открытием остальных. Пациентам обещают лекарства по оптимальной цене, накрутка на жизненно важные препараты составит не более 3%.

ВАЖНО

Пункты выдачи лекарств на территории Херсонской области организованы при поликлиниках и амбулаториях. В Геническе это районная поликлиника, расположенная по проспекту Мира, 132, в Скадовске - по ул. Сергиевская, 20.

Бесплатно получить лекарства можно в поликлиниках:

Чаплынки (ул. Космонавтов, 21), Каланчака (пер. Заречный, 14), Новотроицка (ул. Ленина, 105), в Нижнесорогозской поликлинике (ул. Таврийская, 1) и Ивановской (ул. Украинская, 24).