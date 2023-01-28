Глава Минстроя России Ирек Файзуллин (в центре) оценил ход восстановления объектов инфраструктуры и жилья в ЛНР. Фото: Минстрой ЛНР

Небывалыми темпами обновляется республика. Вопросы, связанные с ее восстановлением, а также социально-экономическим развитием, врио главы ЛНР Леонид Пасечник обсудил с министром строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

- Сегодня разрушенные города меняются на глазах - вводится новое жилье, открываются школы и поликлиники. Очень много всего уже сделано, у людей меняется настроение в лучшую сторону - они действительно видят, что все восстанавливается, и восстанавливается совершенно на другом качественном уровне, - подчеркнул Файзуллин.

- Пристальное внимание уделили Северодонецкой агломерации, особенно сильно пострадавшей от преступных действий нацистов, - рассказал Леонид Пасечник. - Специалисты Минстроя обследовали территории, проанализировали состояние пострадавших зданий. По опыту Мариуполя уже разработан мастер-план по восстановлению населенных пунктов агломерации, рассчитанный до 2035 года. Его реализация начнется в ближайшее время.

Руководитель региона также отметил, что с вхождением в состав России республика превратилась в грандиозную стройку: здесь уже восстановлено более 100 школ, 20 больниц, отремонтированы 26 дорог общей протяженностью более 500 км. Набирает темпы диспансеризация детей и подростков, обновляется материально-техническая база учебных заведений, поступает новая медицинская техника. При координации правительства России ЛНР без задержек вступила в отопительный сезон.

Такой стройки Луганщина не видела три десятилетия. При содействии других регионов в ЛНР преобразования идут в каждом городе, в каждом районе.

- Грандиозная стройка продолжается. Прямо сейчас на территории республики трудятся более 2,5 тысячи человек. И темпы будут расти, - подчеркнул Пасечник.

Предприятие «ВИКО» производит тысячи металлопластиковых блоков и стеклопакетов к ним. Фото: "Республика"

В восстановлении активное участие принимают шефы-регионы, но также привлекаются и промышленные предприятия республики. Луганское предприятие «ВИКО» занимается производством металлопластиковых оконных, балконных и дверных блоков и стеклопакетов к ним. Несмотря на то, что часть сотрудников коллектива были мобилизованы или отправились на фронт добровольцами, производство на предприятии растет. Например, объем заказов на стеклопакеты за последнее время вырос на 80%.

Один из населенных пунктов, в котором сейчас устанавливаются окна производства «ВИКО» - село Трехизбенка в Славяносербском районе. Работы ведутся алтайскими специалистами.

- В первую очередь закрывается тепловой контур домов. Устанавливаем окна, также завозим материал для ремонта кровли и двери, чтобы жильцам было комфортно находиться в домах, - сказал представитель подрядной организации Антон Никитенко.

Пенсионерка Надежда Корниевская довольна новыми окнами.

- Ребята молодые, с энергией работали. Я очень рада! Теперь нет сильного сквозняка, - сказала она.