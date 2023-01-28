Врачам ЛНР помогают коллеги со всей России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова с рабочим визитом посетили Луганск, где на базе республиканской клинической больницы вместе с руководителями Минздрава обсудили развитие системы здравоохранения в ЛНР и оказание медпомощи по российским стандартам, а также пообщались с медиками и ознакомились с работой отделений. Сейчас в больнице трудятся более двухсот врачей - специалисты каждый день принимают пациентов и не прекращают работу в сложных условиях, оказывая высокотехнологическую специализированную помощь.

Врачи со всей России помогают коллегам Луганской республиканской клинической больницы. Тяжелых раненых - мирных жителей и военных - в ЛНР направляют именно сюда. Врачи ведущего медучреждения - профессионалы своего дела, они спасают пациентов с самыми сложными осколочными и огнестрельными травмами уже восемь лет.

Первые операции солдатам делают в полевых госпиталях и прифронтовых стационарах, а в операционных Луганской больницы идет уже окончательное лечение. Оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь помогает оборудование, переданное ведущими российскими клиниками.

К примеру, современный рентген-аппарат не просто фотографирует, а во время операции дает видеокартинку, что сильно облегчает работу хирургов. Аппарат ускоряет процесс, ведь за сутки в отделении могут провести больше 30 операций.

- Если бы не плечо Российской Федерации, старшего брата, мы бы в этой борьбе не справились, - отметил главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман.

Российские регионы помогают больнице и медикаментами. Их привозят три раза в месяц. Больше всего востребованы антибиотики, обезболивающие, препараты, останавливающие кровь, и перевязочные материалы.

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

Во время визита в Луганск Сергей Кириенко и Татьяна Голикова также побывали в Гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда. Учреждение сейчас переходит на работу по российским стандартам. Для пожилых людей создаются комфортные условия проживания: их обеспечивают одеждой, обувью, необходимыми предметами быта.

Пансионат расположен в живописном месте рядом с лесом. Что немаловажно, поблизости от республиканской клинической больницы. Социальное учреждение, рассчитанное на 315 мест, сейчас заполнено не полностью.

- У нас собственная медицинская часть. Дежурит круглосуточный медицинский пост. Возле каждой кровати в блоке для лежачих больных установлена тревожная кнопка. Работают кабинеты лечебной физкультуры, массажа, физкабинет. Есть свой психолог, - рассказала журналистам директор Гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда Наталья Потапова.

Средний возраст подопечных пансионата - 82 года. Уроженка города Красный Луч Светлана Петровна с трудом сдерживает слезы, рассказывая свою историю. Несколько лет назад в Красном Луче ее сбила машина. Четыре месяца она лежала в травматологии. Врачам удалось поставить Светлану Петровну на ноги.

- Здесь оказалось так хорошо! - говорит женщина. - Кормят прекрасно, а еще меню висит, прямо как в ресторане.