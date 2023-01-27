Живопись, музыка и хендмейд

В новом регионе России культурная жизнь кипит. Жители Запорожской области словно пытаются наверстать упущенное - ведь при киевском режиме вопрос выживания был главным. На творчество не оставалось ни сил, ни желания. Зато теперь, когда зарплаты - стабильные, медицина - бесплатная, можно подумать не только «о хлебе едином».

УРОКИ МУЖЕСТВА

К 80-летию прорыва блокадного кольца Ленинграда в Токмакской центральной городской библиотеке провели урок памяти «900 дней и ночей мужества». Ребятам рассказали о самом трудном и трагическом периоде в жизни города в годы Великой Отечественной войны, который продолжался с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, около 900 дней и ночей. Тогда пробитый с 12 по 18 января 1943 года вдоль южного побережья Ладожского озера коридор шириной 8 - 11 км восстановил сухопутную связь с Ленинградом. За 17 суток снабжение города было постепенно нормализовано. Когда вечером 18 января радио сообщило миру об этой победе, Ленинград ликовал, и вместе с ним ликовал весь народ страны. Однако осада еще продолжалась.

Ребятам были продемонстрированы и дневные нормы на хлеб для детей - 125 г и хлебные карточки, которые выдавались в ноябре - декабре 1941 г. Героизм ленинградцев навсегда останется примером мужества и стойкости для всех поколений.

ЛЕКЦИЯ В МУЗЕЕ ШМИДТА

В Бердянске, в Мемориальном доме-музее П. П. Шмидта прошла лекция-экскурсия, посвященная деятельности градоначальника Шмидта. Лектор подробно, а, главное, захватывающе рассказал о его вклад в развитие города в период времени с 1876 по 1886 год.

ВЫСТАВКА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

В Детской художественной школе Энергодара прошла выставка работ учащихся 1-го класса «Зимняя сказка - ангел моей души» (на фото), а в Новотроицком сельском Доме культуры состоялся мастер-класс по приготовлению «щедрой кутьи». «Щедрая» она потому, что пост рождественский закончился и в кутью можно добавлять и масло, и сливки, и сгущенку.

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА

В Вознесеновской школе искусств состоялась музыкальная беседа на тему «130 лет со дня смерти великого русского композитора П. И. Чайковского». Ребята на уроке ознакомились с «Детским альбомом» композитора, который он посвятил своему маленькому племяннику. В «Альбом» вошло 39 пьес для фортепиано. Среди них «Баба-яга», «Мазурка», «Камаринская», «Новая кукла». «Детский альбом» вошел в золотой фонд мировой музыкальной литературы и дал толчок к созданию ряда близких по характеру альбомов других композиторов.

Учащиеся Вознесеновской школы искусств с удовольствием исполнили некоторые пьесы из «Альбома».

СДЕЛАЙ САМ!

В Дмитровском центре культуры спорта и досуга в день рождения Шарля Перро для детей была организована выставка книг французского писателя и показ советского мультфильма по мотивам сказки «Золушка».

А в сельском клубе населенного пункта Соленое ребята изготавливали цветы из салфеток, из которых собрали панно «Белые розы».