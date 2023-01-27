Здравоохранение на подъеме

Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

Как известно, при киевском режиме, чтобы лечиться, нужны были деньги.

- А сейчас даже диагностика бесплатная. Так, в рамках диспансеризации сына осмотрели профильные специалисты: и кардиолог, и психиатр, были сделаны разные анализы, УЗИ. И все это - бесплатно. Раньше приходилось днями сидеть в очереди в поликлинике или тратить деньги в частных центрах. Во время диспансеризации узнали, что у сына проблемы со зрением. Ну ничего, будем лечить, - рассказала мама ученика седьмого класса одной из мелитопольских школ.

АМБУЛАТОРИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

В области стремительно расширяется сеть медицинских учреждений. Так, по информации, опубликованной в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, с июля прошлого года в регионе открыто более 40 новых медицинских организаций.

- Всего на сегодняшний день в регионе работает 194 фельдшерских пункта и 109 амбулаторий. Удалось увеличить процент заработной платы медицинских работников не менее чем на 45%, - сообщил врио главы региона.

Он также подчеркнул, что весь прошлый год минздрав области работал в ударном режиме. Так что основные задачи, которые ставились в 2022-м, были выполнены. Одна из них - как раз диспансеризация детей, которая еще продолжается. Врачи уже осмотрели более 20 тысяч детей дошкольного и школьного возраста в области.

- Еще одно важное направление - возобновление прививочной кампании против ковида и гриппа. От COVID-19 прививку получили более 122 тысяч человек, от гриппа вакцинировано почти восемь тысяч человек, - уточнил Балицкий.

Теперь в Днепрорудненской городской стоматологической поликлинике есть современное оборудование, а также сделан качественный ремонт. Фото: Скриншот с видео телеграм-канала ЗаTV

СКОРАЯ ТОЧНО УСПЕЕТ

Отдельного внимания заслуживает состояние и оснащенность больниц. Так, в Днепрорудненской городской стоматологической поликлинике окончен ремонт - приведены в порядок кабинеты и коридоры. Также сюда доставили новое современное оборудование. Кроме этого, в регионе удалось существенно обновить автопарк. По данным администрации Запорожской области, медицинские учреждения получили 89 новых машин скорой помощи, из них 12 реанимобилей (на фото вверху).

Кроме того, сами отделения скорой помощи теперь могут работать бесперебойно даже в случае аварии на электроподстанциях: генераторы есть везде. Это значит, что в учреждениях всегда будет свет, а лекарства, которые хранятся в холодильниках, не испортятся.

- Благодаря помощи Минздрава РФ и правительства Запорожской области в течение 2022 года мы закупили 78 генераторов, - прокомментировал представитель министерства здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой и уточнил, что оборудование обеспечило энергобезопасность медицинских учреждений, обслуживающих более 830 тысяч жителей региона.

Абсолютно все районы региона получили дизельные источники питания. Также созданы резервные емкости с запасом топлива для них. Кроме генераторов, в область также передали запасы различных медпрепаратов. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, среди них - препараты от ВИЧ и туберкулеза.

78 генераторов доставлены в медучреждения Запорожской области. Фото: Скриншот с видео телеграм-канала ЗаTV

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После январских праздников бригады врачей вновь продолжили профосмотры детей возрастом от двух до 17 лет. Второй этап диспансеризации, которую в регионе проводят по поручению президента страны Владимира Путина, охватит ребят из Васильевского и Пологовского районов. К детям, которые не прошли профосмотр на первом его этапе, врачи приедут дополнительно. И то, где живут юные пациенты, в этом случае значения не имеет.

Напомним, что осмотры проводят выездные медицинские бригады, в состав которых входят специалисты, прибывшие из других регионов РФ: педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, психиатр, психолог, врач ультразвуковой диагностики, травматолог-ортопед, отоларинголог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и кардиолог.

- Детям, осмотренным кардиологом, при наличии показаний будет проводиться эхокардиография. Родители имеют право отслеживать весь процесс осмотра своих детей и быть рядом, - уточнила первый заместитель министра здравоохранения Запорожской области Елена Борчанинова.

Если вдруг у медиков останутся вопросы о состоянии того или иного ребенка, им на помощь в режиме онлайн придут ведущие специалисты страны.

КСТАТИ

Удаленно консультироваться с коллегами из федеральных медучреждений с помощью телекоммуникационных технологий теперь могут врачи Мелитопольского онкологического диспансера. По информации регионального минздрава, оборудование для здешнего телемедицинского центра поставил Московский государственный университет.