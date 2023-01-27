Эту память нельзя разрушить

Волонтеры восстанавливают разрушенные памятники. Фото: Молодая Гвардия Единой России

На протяжении нескольких лет на Украине идет борьба с исторической памятью. Вандалы массово сносят памятники советским солдатам-освободителям. Однако память - не только в мраморе, но и в сердцах людей. И пока одни пытаются разрушить воспоминания о великих подвигах своих прадедов, другие сражаются за их сохранение.

На улице Кирова в Мелитополе находится Братское кладбище. Место это знакомо многим жителям Запорожской области. Здесь нашли покой более 2 тысяч солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. В их числе - 20 Героев Советского Союза. Они отдали жизнь, защищая Мелитополь от фашистов в 1943 году.

Мемориал был построен 1960-е годы. Здесь находится памятник Скорбящей матери, Спящие воины и стела, на которых выгравированы имена погибших защитников Отечества. Долгие годы Братское кладбище было местом памяти и скорби. Первые изменения начались в 2014 году - тогда было принято решение погасить Вечный огонь. В 2022 году Мелитополь был освобожден, и памятник получил новую жизнь. Его обновили, выполнили работы по благоустройству.

Спустя время Братское кладбище взяли под крыло активисты волонтерской роты «Боевого братства» и «Молодой Гвардии». Они регулярно посещают памятник и следят за его состоянием. Сразу после новогодних праздников в 2023 году волонтеры провели на кладбище субботник.

21 января работа на Братском кладбище была продолжена. Помимо уборки мусора, добровольцы очистили могилы от засохших листьев и опилили ветки. Упавшие надгробия были поправлены. Ребята чувствуют, что их работа важна, поскольку так они отдают дань памяти воинам - победителям фашизма, их мужеству и стойкости.

- События Великой Отечественной войны уходят от нас все дальше, а воинов, которые помнят те страшные дни, становится все меньше. Их подвиг очень важен, - говорит активист «Молодой Гвардии» Алексей. - Все, что у нас есть, - священные места, и меньшее, что мы можем сделать, - ухаживать за захоронениями. Они останутся и будут памятью для нынешнего и подрастающего поколений.

Помимо уборки захоронений, волонтеры уделяют большое внимание разрушенным памятникам. В частности, от нападений украинских вандалов пострадали надписи на плите Братского кладбища и на памятнике Богдану Хмельницкому - их попросту изувечили. Волонтеры «Боевого братства» решили взять ситуацию в свои руки и подарить памятникам новую жизнь. Совместно с МГУ им. А. С. Макаренко они отреставрировали мемориалы.

- Благодаря усилию неравнодушных людей памятники были восстановлены. Сейчас ведутся работы по реставрации памятников Героям Советского Союза, - сообщили в пресс-службе Мелитопольского государственного университета.

На этом работа не остановится: в дальнейшем планируется реставрация памятника «Дружбе народов» в парке им. М. Горького.