Они на себе испытали несправедливость НАТО

В добровольческом батальоне имени Судоплатова пополнение: бойцы, охраняющие порядок на территории Запорожской области, встречают друзей из Сербии. Решение приехать сюда и помочь русским братьям они приняли, несмотря на запрет официальных властей на участие сербов в СВО. По сербским законам за это положен тюремный срок. Вот только те, кому небезразличны судьба славянского мира и будущее братских народов, не могут оставаться в стороне. Ведь большинство прекрасно понимают: сейчас сражаются между собой не две соседние страны, войну против России руками украинцев развязал Запад.

- Мы хорошо помним события в Югославии в 90-е годы, мы помним несправедливость, которую проявило НАТО по отношению к Сербии и ситуации в Косово. Мы приехали поддержать русский народ. Да, на Украине тоже наши братья-славяне, но сегодня они фактически являются оружием в руках Запада. Там - империя зла, и сейчас они используют Украину для агрессии против России. Власти Киева - марионетки НАТО, - говорят сербские добровольцы. Они уже получили позывные «Дунай» и «Сава».

Как рассказывают руководители батальона, сейчас новички тренируются вместе с русскими бойцами. Проблем не возникает: есть небольшие сложности с коммуникацией, но они легко преодолимы. Так что основная цель сейчас - учиться, тренироваться, перенимать боевой опыт.

- Парни проходят боевое слаживание и учатся метко стрелять из различных видов вооружения, в том числе тяжелого. Пара тренировок - и будут полноценные боевые единицы, - говорят в батальоне.

А для других бойцов подразделения такое пополнение - хороший знак и повод для поднятия боевого духа.

- Когда ребята видят, что есть поддержка не только русских, но и граждан других государств, это поднимает настроение. В который раз понимаешь, что ты не один. У нас есть планы и на дальнейшее развитие: в Европе у нас много сторонников и единомышленников: в Сербии, Польше, Македонии. Есть договоренности, что и оттуда к нам будут приезжать ребята, - говорит боец батальона, глава организации «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.

Оставаться здесь, в Запорожской области, сербы планируют столько, сколько потребуется для победы.

- Сербский народ в курсе происходящих в зоне СВО событий. Большинство граждан Сербии следят за событиями, смотрят на этот конфликт как на собственный. От него зависит и будущее Косово. И нам небезразлично, что здесь происходит. Мы хотим помочь, - поделился своими мыслями один из добровольцев.

Батальон имени Судоплатова. Фото: ТГ батальона

КОНКРЕТНО

Что нужно, чтобы вступить в батальон

Паспорт;

ИНН;

военный билет;

трудовая книжка;

справка о состоянии здоровья;

два фото 3х4.

В заявке также просят указать гражданство (Россия, Украина или другое, написать о наличии судимости, военного билета и справки участника боевых действий).

Дополнительные вопросы можно задать в телеграм-канале @sudoplatov112, а также по телефонам:

+7 990 027 21 02;

+7 990 109 46 75.