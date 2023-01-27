Поддержка без границ

Для мелитопольских хлебозаводов доставили десятки тонн муки. Фото: Молодая Гвардия Единой России

Мука и осетинские пироги, теплая одежда и генераторы, оборудование для телемедицины и снаряжение для бойцов - тонны гуманитарного груза отправляют в Запорожскую область регионы-побратимы. В сборах принимают участие и обычные жители городов России, и организации, профильные ведомства. Оставаться в стороне не хочет никто.

ТЫСЯЧА ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ

Более тысячи осетинских пирогов испекли на родине популярного блюда по поручению главы республики Сергея Меняйло. Это такой подарок к праздникам для бойцов, который последние, конечно же, оценили. Пироги доставили к новогоднему столу - с пылу с жару, прямо из единого гуманитарного центра Республики Северная Осетия - Алания.

Часть пирогов отправили в медицинские учреждения Мелитополя - сотрудникам и их пациентам, военнослужащим, которые проходят реабилитацию. А вторую часть решили подарить детям - вместе со сладостями их отправили в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей. Ребятам так понравились гостинцы, что они решили порадовать бойцов батальона ШТОРМ «Осетия» ответным сюрпризом и передали нарисованную собственноручно картину. Подразделение, вернувшееся с передовой, ждал праздник: привезенные из дома теплые вещи, чай, саморазогревающиеся обеды и прекрасное произведение искусства для поднятия боевого духа.

- Сейчас с нами работают специалисты для повышения боеготовности и доукомплектования. И снова в бой! - делится планами начальник штаба батальона ШТОРМ «Осетия» с позывным «Титан».

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Очередную очень важную партию гуманитарного груза помогли доставить в Запорожскую область представители Общественного народного фронта. На коробках наклейки с наименованиями практически всех регионов страны: вот «Все для Победы» из ПФО, вот с Урала. Из грузового авто достают огромные упаковки со спальниками: они предназначены для комфортного использования в самых непростых погодных условиях. Затем приходит черед туристических ковриков. В коробках - аптечки, термобелье, шапки. Ведь для победы нужно не только оружие, главная ценность любой армии - это люди, которых благодарные жители России помогают обеспечить необходимой экипировкой для того, чтобы они могли с честью выполнять поставленные боевые задачи.

- В гуманитарном сборе «Все для Победы» принимали участие граждане всех регионов РФ. Нам очень важно обеспечить бойцов предметами, которые так необходимы зимой. Завезли на склад около тысячи спальников, четыре тысячи перчаток, тысячу индивидуальных медицинских аптечек и многое другое. Спасибо всем россиянам, которые участвуют в сборах. Так мы все вместе приближаем нашу общую победу, - поблагодарил всех неравнодушных жителей страны руководитель Исполкома Народного фронта Запорожской области Иван Скиба.

В ПОДДЕРЖКУ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Прилетает гуманитарная помощь и для мирных жителей. Недавно в гуманитарный центр Мелитополя сотрудники МЧС привели 160 тонн муки. Ее уже передали на хлебопекарные заводы города, которые обеспечивают жителей свежим хлебом. Все продукты, которые приходят на гуманитарный склад, распределяют по категориям и затем продуктовые наборы также передают нуждающимся пенсионерам, которые обращаются за поддержкой.

Из Ивановского региона прислали гуманитарную помощь для тех, кто обычно сам помогает людям. Для сотрудников МЧС Запорожской области собрали генераторы, теплую одежду, подушки, одеяла, новое постельное белье - все, что нужно для комфортного несения службы.

- Всего в МЧС были переданы более 800 комплектов постельного белья, подушек и одеял. Их доставят во все подразделения пожарной охраны Запорожской области - в том числе в те, которые прямо сейчас работают на линии боевого соприкосновения, - рассказали в администрации Запорожской области.

Пришла поддержка и медикам: теперь врачи Мелитопольского онкодиспансера могут удаленно консультироваться с коллегами из федеральных учреждений - им помогут в этом новые компьютеры и оборудование для телемедицины.

- Это оборудование нам привезли из Московского государственного университета. Телемедицинская консультация - это заочная экспертная оценка выполненных в другом месте диагностических обследований, заочное уточнение диагноза, рекомендация по тактике и методу лечения больного в более специализированном учреждении. И это поможет нам сделать помощь еще более качественной и доступной, - рассказала начальник отдела по лечебно-профилактической работе Минздрава региона Людмила Коломоец.