Будущая житница страны

Фото: Телеграм-канал и.о. обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

Запорожская область имеет все шансы получить статус новой житницы страны. Регион богат черноземом, а люди здесь хотят и умеют работать на земле. А чтобы аграрии «расправили крылья» и смогли уже в эту посевную кампанию реализовать свои самые смелые планы, в регионе запустили программу поддержки сельхозпроизводителей. Господдержку получит и животноводство.

ЗАЯВКИ ОДОБРЕНЫ

Как сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, уже сегодня 300 местных сельхозпроизводителей могут рассчитывать на субсидирование по различным направлениям производства.

- Министерством АПК и продовольственной политики Запорожской области было принято 480 заявок от сельхозпроизводителей из разных районов региона на получение господдержки. Из них 343 заявления было подано на посев озимых рапса, ячменя и пшеницы и 137 запроса касались реализации сельхозпродукции, - прокомментировал врио главы региона.

Специальная комиссия уже одобрила 333 заявки. И уже через месяц производители получат на счет деньги.

- Ограничений по срокам освоения субсидий нет, Министерством АПК и продовольственной политики даны задания по организации выездных аудиторских проверок, чтобы процесс оказания поддержки нашим аграриям был максимально быстрым и комфортным для производителей, - добавил Балицкий.

К слову, аграрии региона уже знают, что такое поддержка России. К примеру, минувшей осенью предприятие «Государственный зерновой оператор» Запорожской области пополнилось сельскохозяйственной техникой. Это партия новеньких самоходных зерноуборочных комбайнов с мощными двигателями. Машины совмещают в себе разные опции, а каждая из них позволяет убирать свыше тысячи гектаров культуры в сезон с максимальной сохранностью урожая.

ЕСТЬ ОТВЕТЫ У НАС

Кроме финансирования, производители Запорожской области могут рассчитывать на помощь экспертов. К примеру, специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, открытого в Мелитополе, всегда готовы бесплатно проконсультировать по поводу оформления документов на получение субсидий. Также здесь объяснят все тонкости налогообложения и рентабельного ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства, агрономии и растениеводства.

По поручению Евгения Балицкого такие же центры появятся вскоре в Токмаке и в Бердянске.

-Развитие аграрного сектора и обеспечение продовольственной безопасности Запорожской области - один из первостепенных вопросов, который я держу на контроле, - подчеркнул врио главы области. - Благодарен Министерству сельского хозяйства Российской Федерации за помощь, а нашим земледельцам - за то, что не уехали, остались работать на родине, за то, что не променяли свою землю на европейский «комфорт».

Аграрии Запорожской области уже готовы к весенней посевной.Сельхозпроизводителям помогают и рублем, и новой техникой.