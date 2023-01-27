Жителям Мариуполя вручили первые сертификаты на мебель и бытовую технику для обустройства в новом жилье

Это новый социальный проект от «Единой России» в рамках реализации гуманитарной миссии в Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин

Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику, которые необходимы им для заселения в восстановленное или заново построенное жилье. Их лично вручил при встрече секретарь Генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак, который вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым побывал с рабочей поездкой в приморском городе ДНР.

Это новый социальный проект от «Единой России» в рамках реализации гуманитарной миссии в Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин

Уточняется, что всю необходимую мебель и технику жители Мариуполя смогут получить в гуманитарном центре партии. Кроме этого, там организована выдача продуктов питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.

- Это новый социальный проект «Единой России» в рамках нашей гуманитарной миссии в Донбассе, - рассказал про данную инициативу Андрей Турчак.

Это новый социальный проект от «Единой России» в рамках реализации гуманитарной миссии в Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин

Тем временем за оказанную мариупольцам помощь представителей партии тепло поблагодарил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Единороссы мгновенно откликнулись на просьбу новоселов, которые не могли заехать в полученное взамен разрушенного жилье из-за отсутствия необходимой мебели, - рассказал он в своем телеграм-канале.

По словам руководителя Республики, необходимым оборудованием были также обеспечены местные школа, библиотека и детский сад.

- Еще раз хочу выразить слова благодарности руководству и депутатам «Единой России» - жители Донбасса чувствуют вашу поддержку, - подчеркнул он.

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