Жителям Мариуполя вручили первые сертификаты на мебель и бытовую технику для обустройства в новом жилье

Это новый социальный проект от «Единой России» в рамках реализации гуманитарной миссии в Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин
Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику, которые необходимы им для заселения в восстановленное или заново построенное жилье. Их лично вручил при встрече секретарь Генсовета партии «Единая России» Андрей Турчак, который вместе с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым побывал с рабочей поездкой в приморском городе ДНР.
Это новый социальный проект от «Единой России» в рамках реализации гуманитарной миссии в Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин
Уточняется, что всю необходимую мебель и технику жители Мариуполя смогут получить в гуманитарном центре партии. Кроме этого, там организована выдача продуктов питания, предметов первой необходимости и бытовой химии.
- Это новый социальный проект «Единой России» в рамках нашей гуманитарной миссии в Донбассе, - рассказал про данную инициативу Андрей Турчак.
Это новый социальный проект от «Единой России» в рамках реализации гуманитарной миссии в Донбассе. Фото: ТГ/Пушилин
Тем временем за оказанную мариупольцам помощь представителей партии тепло поблагодарил врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Единороссы мгновенно откликнулись на просьбу новоселов, которые не могли заехать в полученное взамен разрушенного жилье из-за отсутствия необходимой мебели, - рассказал он в своем телеграм-канале.
По словам руководителя Республики, необходимым оборудованием были также обеспечены местные школа, библиотека и детский сад.
- Еще раз хочу выразить слова благодарности руководству и депутатам «Единой России» - жители Донбасса чувствуют вашу поддержку, - подчеркнул он.
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