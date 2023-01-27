Партий много - Отечество одно

Первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев. Фото: Andreyev(avlaf)Vladimer

Первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев уверен, что со временем все политические объединения «зайдут в регион» - как имеющие политический вес парламентские, так и не парламентские - и проявят себя.

Пока в регионе активнее всего работает «Единая Россия». Партия власти «осваивалась» на присоединенной территории весь прошлый год: она первой открыла здесь представительство, которое возглавила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко, и с самого начала спецоперации занималась волонтерством.

На днях об образовании «региональной ячейки заявили и «жириновцы». 21 января ЛДПР открыла региональное отделение. Как сказал на первом собрании «ячейки» член партии предприниматель Виктор Бут, который недавно вернулся в Россию после 14 лет заключения в американской тюрьме, и он лично, и его однопартийцы, как и их коллеги-единороссы, намерены активно участвовать в восстановлении Запорожья, помогать людям и решать проблемы развития региона.

Готовится к открытию в Запорожской области и актив партии «Справедливая Россия - За правду». 11 января ее лидер Сергей Миронов побывал с рабочим визитов в присоединенном регионе и обсудил с местными властями и активистами рабочие вопросы. В числе главных - как раз создание регионального отделения, которое будет работать в Мелитополе.

- Мы создаем региональное отделение нашей партии, у нас есть очень хороший кандидат, которого я представил главе, но глава и так хорошо его знает. Уверен, что региональное отделение нашей партии будет сильное и мощное, - рассказал Сергей Миронов по возвращении из поездки.

В Мелитополе лидер «Справедливой России - За правду» встретился с местными сторонниками партии - а их в городе немало - и рассказал, как партия до сих пор помогала жителям нового региона и какие планы вынашивает. Так, по словам Миронова, совсем скоро «Справедливая Россия» откроет в Мелитополе Центр защиты прав граждан. Здесь жители смогут получать гуманитарную помощь, а также бесплатные юридические консультации. Кроме того, побывал главный справедливоросс в детской городской больнице, куда передал от всей своей партии полезные подарки - микроволновые печи, стиральные машины, телевизоры, холодильники, а также детское питание и фрукты. А еще встретился с руководством полка Минобороны РФ, над которым шефствует партия. Бойцам Миронов передал технические средства, посылки от родных и детские письма, написанные ребятами со всей страны.

- Кредо нашей партии - помогать тем, кому трудно и особенно тем, кто при этом борется за наше общее светлое и счастливое будущее, - сказал депутат Госдумы.

КСТАТИ

О намерении открыть отделения в Запорожской области также заявили коммунисты и самая молодая парламентская партия - «Новые люди». По словам ее лидера Алексея Нечаева, на новых территориях много их сторонников.