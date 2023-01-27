Без ям и кочек

В Запорожской области начнет работать «Управление автомобильными дорогами».

РЕМОНТ НЕ ДЕЛАЛИ 40 ЛЕТ

В Запорожской области перед дорожниками стоят амбициозные задачи - в этом году в регионе отремонтируют 365 километров областных дорог. Кроме ремонта автомагистралей, в этом году приведут в порядок обочины, дорожные знаки на протяжении 180 км автомобильных дорог регионального значения и 870 км дорог межмуниципального значения. Также в регионе будут продолжать диагностировать, паспортизовать и обследовать мосты, эстакады и путепроводы.

Такой масштабный объем работ вполне объясним - при украинской власти магистрали не ремонтировались сорок лет. Максимум, на что могли рассчитывать местные жители, - это ямочный ремонт по весне, да и тот делали не всегда и не везде.

Сегодня же на первый план выходит удобство и комфорт водителей и пассажиров. Так как дорожная отрасль набирает обороты, принято решение уже в этом году открыть предприятие «Управление автомобильными дорогами».

Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона уже направило заявку в федеральный Минтранс о выделении специализированной дорожной техники.

- Предприятие будет заниматься содержанием дорог, устранением деформации дорожного покрытия, подготовкой и приведению к нормативным стандартам искусственных сооружений, остановочных комплексов, - рассказали в региональном министерстве транспорта.

Кроме этого, открытие управления позволит создать дополнительные рабочие места.

- На данный момент у нас много подрядчиков, которые приехали к нам из России, но мы стараемся обеспечивать рабочими местами местное население. В ГУПе «Управление автомобильных дорог» создано 198 рабочих мест. Люди готовы работать, - отметила исполняющая обязанности министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Юлия Губанова.

Запорожская область - первый регион в стране, который начал диагностировать качество автодорог.

АПГРЕЙД АВТОПАРКА

Запорожская область стала первым регионом в стране, в котором начали диагностировать автомобильные дороги. Прежде чем приступить к ремонту того или иного участка трассы, эксперты тщательно изучают качество покрытия. Так, по данным министерства транспорта Запорожской области, в ноябре было обследовано 370 километров дорог.

К слову, с присоединением в России в области впервые за 40 лет не только дороги увидели ремонт, но и обновился автопарк дорожных служб.

- Для содержания дорог зимой министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области приобрело 10 комбинированных дорожных машин, три тысячи тонн технической соли и 12 тысяч тонн песка. В каждом районе оборудованы производственные базы для хранения техники, круглосуточного дежурства водителей комбинированных дорожных машин и приготовления песчано-солевой смеси, - отчитались в министерстве транспорта региона.

Отметим, что во время инвентаризации имущества транспортно-дорожного комплекса специалисты обнаружили бесхозные катки и автогрейдеры.

- Технику передадут на баланс Минтранса Запорожской области. В 2023 году планируется продолжить работу по передаче бесхозной дорожной техники министерству, - сообщили в администрации региона.

Дорожные работы проводятся едва ли не круглосуточно. Фото: Официальный телеграм-канал и. о. губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

В свою очередь, исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о некоторых из планов по развитию дорожной инфраструктуры на этот год.

Так, уже этой зимой стартует строительство трассы Симферополь - Ростов. Дорожная артерия протянется через всю Запорожскую область. Трасса будет построена в четыре полосы и иметь пропускную способность 30 тысяч машин в сутки.

- Президент России Владимир Путин поддержал наш проект. Готовится проектная документация. Это станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона. Уже полностью построена дорога Мелитополь - Бердянск протяженностью 107 километров. На 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются. Темп взят хороший, идем к восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, - подытожил Евгений Балицкий.