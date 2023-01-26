За десять дней - 260 обстрелов: Мэр Донецка рассказал о высокой плотности огня по городу

Последствия сегодняшнего обстрела детского сада №35 в поселке Александровка. Фото: ТГ/Кулемзин

Поставка оружия Украине иностранными заказчиками конфликта позволяет ей на сегодняшний момент наносить удары в любую точку Донецка. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Нет уже у нас понятия - обстреливаемые или необстреливаемые районы. Вы видите, какие разрушения по Ворошиловскому, Калининскому районам. И в Пролетарском тоже. Во всех девяти районах фиксировались прилеты, - отметил он.

Во всех девяти районах города фиксировались прилеты. Фото: ТГ/Кулемзин

По словам мэра, обстрелы ВСУ приводят к массовым разрушениям инфраструктуры города и, что самое страшное, - жертвам среди мирного населения. Есть погибшие и раненые, в том числе дети.

- На сегодняшний момент невозможно предсказать, в какую точку будет удар нанесен и какой плотности. Но мы видим, что удары наносятся и утром, и днем, и ночью практически в любую погоду, - подчеркнул Кулемзин.

Чтобы было понятней, градоначальник привел сухие факты: только за 10 дней новогодних праздников в Донецке были зафиксированы 260 обстрелов со стороны ВСУ.

- Вот такая плотность огня, - пояснил он.

Отметим, что сегодня очередным обстрелом ВСУ на западе Донецка был сильно поврежден детский сад. В 16:00 украинские войска выпустили по Петровскому району и прилегающему к нему поселку Александровка шесть снарядов калибром 155 мм.

Последствия сегодняшнего обстрела детского сада №35 в поселке Александровка. Фото: ТГ/Кулемзин

- В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома, а также детский сад и магазин «Диана», - проинформировал в своем телеграм-канале Алексей Кулемзин.

Еще один детский сад - №94 - пострадал в ходе обстрела Петровского района днем ранее.

В Петровском районе работники детсада №94 убирают территорию после обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин

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