Индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр: Какая судьба ждет территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Какая судьба ждет территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судьба территории «Азовстали» - крупнейшего металлургического комбината и места последнего оплота неонацистов из батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация) решалась долгое время. Еще в апреле-месяце мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что предприятие не подлежит восстановлению – оно серьезно повреждено в результате боевых действий.

В начале октября вопрос о будущем территории «Азовстали» был предварительно решен. Правительство Донецкой Народной Республики одобрило проект, согласно которому на месте металлургического комбината построят технологический комплекс. Это четыре различных вида инфраструктуры: индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр.

Глава государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко сообщил, что технологический парк в Мариуполе планируется построить в течении трех лет.

- Мы уже делали примерные расчеты, наша задача, чтобы на данных площадках появилось не менее 15 тысяч рабочих мест, - рассказывает Андрей Шпиленко. - На сегодняшний день мы рассчитываем, что на территории индустриального парка будет от четырех до шести резидентов, на территории промышленного технопарка - от 10 до 15 резидентов, на территории экопарка - до пяти-шести резидентов.

Руководитель госконцерна отметил, что технологический комплекс будет связан с мариупольским портом при помощи транспортно-логистического центра.

- Учитывая уникальное местоположение «Азовстали», комбинат граничит с портом, приняли решение создать там транспортно-логистический центр. У нас готовая промышленная инфраструктура: индустриальный парк, технопарк. Те проекты, которые мы находим на начальном этапе, мы будем очень тонко смотреть, какая мера поддержки нужна: если просто земельный участок, то индустриальный парк, а если кто-то приходит с идеей, то прямиком в промышленный технопарк. А если надо отправить продукцию, есть промышленно-логистический центр, - рассказал Шпиленко.

Снимок со спутника территории завода «Азовсталь», 9 апреля 2022 года. Фото: Maxar / Getty Images

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что согласно утвержденной указом Главы Республики Дениса Пушилина концепции мастер-плана развития города Мариуполь, площади и объекты «Азовстали» не будут выводиться из промышленной зоны.

- Там будут работать люди по профильным специальностям. Сегодня там проходит обследование, разминирование, - говорит Хоценко. - Дальше начнется обследование промышленных зданий, оборудования, чтобы понять какие объекты целые и их можно оставить в качестве промышленных резидентов на территории промышленного индустриального парка.

Тем временем Виталий Хоценко сообщил, что мариупольский металлургический завод имени Ильича будет восстановлен.

- Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения, - сказал премьер Республики.

КАК БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Промышленный технопарк – здесь буду испытывать новые технологии.

Индустриальный парк – займет большую часть площади. На его территории запустят уцелевшие предприятия, которые можно запустить в ближайшее время с минимальными издержками. Среди таких предприятий - сталелитейные, по выпуску металлопроката, трамвайных рельсов.

Экотехнопарк – будет заниматься переработкой шламовых и шлаковых отходов в сырье для строительных материалов.

Промышленно-логистический центр - поможет с транспортировкой продукции, в том числе морем.

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