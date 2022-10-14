Денис Пушилин: «Как новому региону Российской Федерации нам нужен наиболее безболезненный, бесшовный переходный период»

Денис Пушилин провел в Донецке встречу с Шолбаном Кара-оолом и Бийсултаном Хамзаевым. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Процесс присоединения Донецкой Народной Республики к России необходимо сделать максимально безболезненным для жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин во время встречи с заместителем председателя Государственной Думы РФ Шолбаном Кара-оолом и депутатом Госдумы Бийсултаном Хамзаевым, прибывшими с рабочей поездкой в ДНР.

- Как новому региону Российской Федерации нам нужен наиболее безболезненный, бесшовный переходный период, и в этом нам протягивает руку помощи депутатский корпус России, - подчеркнул он.

Денис Пушилин отметил, что в связи с переходом Республики в правовое поле России требуется гармонизация законодательства, а это далеко не простой процесс. Потому как за восемь с половиной лет в ДНР уже сложилась определенная законодательная база, которая также формировалась из украинского в республиканское, однако с учетом российского, законодательства.

- Мы прекрасно понимаем, что времени на раскачку не так много: граждане Донецкой Народной Республики не должны почувствовать каких-то колебаний, провалов, то есть, по сути, должен быть бесшовный переход, - заявил лидер ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что в этом плане крайне важным моментом является поддержка Государственной Думы, которая может помочь в проработке нормативной правовой базы.

- В этом рассчитываем на вашу включенность, потому что вопросов сейчас уже больше, нежели ответов, - отметил он.

По словам Дениса Пушилина, несмотря на сложный период, все вопросы будут обязательно урегулированы и решены.

- Мы теперь не сами. У нас есть поддержка со стороны большой Родины, большой России, поэтому, уверен, со всем справимся, - убежден временно исполняющий обязанности Главы ДНР.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол поблагодарил Дениса Пушилина за приложенные усилия в плане обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Он также подчеркнул, что населению важно почувствовать изменения в лучшую сторону, а для этого необходимо, чтобы состыковка законодательства была проведена надлежащим образом и в короткие сроки. Это как раз та задача, ради решения которой российские депутаты прибыли в Республику.

Гости Республики рассказали Денису Пушилину о цели визита в регион и обсудили вопросы сотрудничества. Фото: сайт Главы ДНР

- Все это должно проходить только в сторону большего благополучия людей, обеспечения большей безопасности, чем это было вчера, - заявил вице-спикер Госдумы РФ.

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