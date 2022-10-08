Сиреневое настроение: Как выглядит ботсад в обстреливаемом Донецке

Молодожены по традиции делают фотосессию в ботсаду Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Начало аллеи у пруда положила "Комсомольская правда" Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В Донецке уже давно не осталось спокойных мест. Обстреливают жилые дома, центр города, маршрутки, автовокзал, торговые центры. Казалось бы, дончане укроются в своих домах в страхе выйти на улицу. Или покинут родной город. Собственно, именно этого и ждут националисты. Пустой город и оставшиеся испуганные, подавленные люди – их цель

- Наверное, люди боятся к нам ехать из-за транспорта, - говорит сотрудница ботсада. – Вон как по маршруткам лупят!

С утра людей немного Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Но так ли это? Субботним утром мы отправились в донецкий ботсад, чтобы узнать – посещают ли горожане любимое место отдыха. Все восемь лет военного конфликта именно ботсад был оазисом природы для многих жителей. Здесь наполнялись силой природы, любовались цветами, делали фотосессии молодожены.

Осенний ботсад в сиреневых тонах Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Осенний ботсад в сиреневых тонах Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Вначале мы не увидели множество посетителей. Хотя осень в эти октябрьские дни просто великолепна. В ботсаду - ухоженная территория, буйство красок, все радует глаз. Впрочем, так было всегда, даже в дни самых суровых боев, когда сотрудникам приходилось самим спасать цветы из оранжерей.

Осенний ботсад в сиреневых тонах Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Осенний ботсад в октябре Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

«Звуки войны» стали слышны к полудню. Но, к нашему удивлению, именно в это время ботсад стал наполняться людьми. Да и как не сфотографироваться возле великолепных цветов?

Мы привыкли, что осень окрашена в желто-оранжевые тона. Но в ботсаду сейчас она сиреневая – столько здесь цветов разных оттенков.

- Я только пришла сюда за хорошим настроением, - говорит дончанка Марина. – Никуда не выезжала все восемь лет. Только здесь, еще в театре и филармонии переключаюсь, набираюсь сил. Нас не сломить, чтобы там эти подлые националисты ни устаивали. Мы теперь – Россия, выстоим!

Осенний ботсад в октябре Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Осенний ботсад в сиреневых тонах Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Осенний ботсад в сиреневых тонах Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В ботсаду цветет роза из США под названием "Рай" Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Набережную у пруда облагораживают Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

С утра людей немного Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

С утра людей немного Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

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