В Донецке после артиллерийского удара ВСУ загорелась типография

После прилетов снарядов в типографии вспыхнул мощный пожар. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 8 октября, украинские боевики разбомбили типографию в микрорайоне Мирный в Донецке. После прилетов снарядов возле оптовых рынков вспыхнул мощный пожар, который сейчас тушат спасатели.

- По предварительным данным, около 12:00, противник атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Кировском районе города Донецка. Фиксируется возгорание производственных помещений типографии по ул. Адыгейской, 14 А, также поврежден газопровод высокого давления. Пожарные расчеты и оперативная группа СЦКК ДНР работают на месте обстрела, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По словам очевидцев было как минимум три прилета. Пожарные пытаются сбить языки пламени в здании типографии. Сейчас сюда подтягиваются основные силы для тушения огня, который распространяется по всей площади здания - порядка 1000 кв м.

Огонь распространяется по всей площади здания - порядка 1000 кв м. Фото: Скриншот видео «Звезданьюз»

ВСУ с начала суток выпустили по городам ДНР свыше 70 снарядов. Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватая, Новобахмутовка, Яковлевка. Применялись РСЗО «Град», артиллерия калибром 152 и 155 мм (стандарт НАТО), минометы калибром 120 мм.

В результате обстрелов в Кировском и Киевском районах столицы повреждены шесть частных и два многоквартирных жилых дома по улице Холмогорская. В Макеевке обесточено 8 трансформаторных подстанций, из-за чего без света остались 2056 бытовых абонентов.

Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Напомним, Иловайск в полночь подвергся ракетному удару из РСЗО HIMARS, повреждена ж/д инфраструктура.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Силы ПВО ДНР сбили над Донецком американскую ракету HARM

Обломки боеприпаса упали на территорию участка водопроводно-канализационных сетей в Пролетарском районе (подробнее)