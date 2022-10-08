Воронежские строители смогли в короткие сроки восставить больницы и школы в Марковском районе ЛНР

В первую очередь к 1 сентября завершили капитальный ремонт гимназии в селе Бондаревка. Фото: Администрация Марковского района

Воронежские строители, приехавшие летом в Марковский район ЛНР, буквально на глазах у местных жителей развернули масштабные работы по восстановлению местной больницы, школ и детского сада. В первую очередь к 1 сентября успешно завершили капитальный ремонт гимназии и детского сада в райцентре - поселке Марковка, а также гимназии в селе Бондаревка, обновили пищеблок в Марковской средней школе.

После подписания 7 июня губернатором Воронежской области Александром Гусевым соглашения о сотрудничестве с Марковским районом воронежским строителям было предложено решить, кто направит своих людей в служебную командировку для быстрой и эффективной работы.

ГУБЕРНАТОР ПОМОГАЕТ ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ

Первым откликнулся на инициативу крупнейший застройщик Юга России – АО «СЗ «Домостроительный комбинат» (ДСК). По словам генерального директора предприятия Андрея Соболева, решение было непростым.

– ДСК всегда работает в очень напряженном темпе. Важно было объективно оценить наши ресурсы и понять, сможем ли мы в кратчайшие сроки – буквально за 1,5-2 месяца – решить тот объем задач, который перед нами был поставлен, - отметил Соболев.

На месте выяснилось, что почти все подлежащие восстановлению социальные объекты построены примерно в одно и то же время – в 60-х годах прошлого века. Здания капитально не ремонтировались более 30 лет. Поэтому выдержать тот график, который был изначально заявлен, оказалось еще сложнее, чем планировалось.

– Однозначно скажу, что задачи в такие сроки невозможно было бы решить без поддержки губернатора. Мобилизация, четко выстроенная система взаимодействия, слаженность, оперативность принятия решений и высокая ответственность всех участников процесса помогли в кратчайшие сроки (за час-полтора) получать необходимые согласования, которые в стандартном режиме могут затягиваться на недели, – подчеркнул Андрей Соболев.

Гендиректор ДСК Андрей Соболев (справа) и прораб Алексей Боев (в центре) проинспектировали ход работ. Фото: ГТРК ЛНР

СОЗДАЛИ СОВМЕСТНЫЕ БРИГАДЫ С МЕСТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Правительство Воронежской области и руководство ДСК пришли к решению, что серьезные объемы ремонта социальных объектов – это шанс трудоустроить десятки местных жителей. Были сформированы сводные бригады из рабочих ДСК и местных специалистов.

- Мы только на первом этапе приняли на отделочные работы 45 человек, - рассказал представитель ДСК по восстановительным работам соцобъектов в ЛНР Алексей Боев. – На погрузке-разгрузке и подсобных работах – еще десять. И продолжаем вести набор. Отношения скрепляем трудовым договором. А по договоренности с представительством «Промсвязьбанка» открываем местным рабочим российские банковские карты, на которые оперативно перечисляется зарплата.

Прораб из Воронежа отметил, что марковскими строителями они довольны - все опытные и работать с ними комфортно.

Местный житель Петр Диденко, который был привлечен к ремонту лаборатории Марковской центральной райбольницы (ЦРБ), более 20 лет работает строителем, ездил на заработки в Санкт-Петербург.

- Опыт у меня большой, готов к любым объемам. Выполнял ремонт фасада лаборатории районной больницы. От имени жителей Марковки хочу сказать – мы благодарны, что началось такое обновление социальных объектов. Рады помощи со стороны соседей - воронежцев. Вряд ли бы наши потянули такие объемы самостоятельно, - говорит Петр.

Александр Шкиря занят ремонтом инфекционного отделения Марковской ЦРБ.

- Узнал, что набирают людей на объекты – пришел и оформился. Условия обсудили, зарплата устраивает. Я строитель и работал везде, где выпадала такая возможность. Но в последнее время с этим было совсем плохо. И такие перемены, конечно, очень важны. Сейчас приводим в порядок нашу больницу, а там, глядишь, и весь райцентр обновится, - уверен Александр.

Ремонт инфекционного отделения больницы потребовал неординарных решений от медперсонала и строителей. Фото: Администрация Марковского района

ПОМОГЛИ ТАКЖЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕБЕЛЬЮ И МЕДИКАМЕНТАМИ

Заместитель главного врача Марковского района Александр Житин говорит, что со специалистами из Воронежа с самого начала установились хорошие контакты и все вопросы решаются без задержек.

– Главное, что у нас есть одинаковое понимание того, что надо сделать, как и в какой срок. Проблемы технического характера возникли только с инфекционным корпусом. Перевести больных некуда, поэтому врачам пришлось ужиматься с площадями, а строителям в это время быстро работать – участок за участком. Общая площадь работ – порядка 300 квадратных метров. С фасадной части ремонтировали входные группы, ступеньки и пандусы, а внутри меняли полы, покрытия стен и потолков.

Кстати, помещения лаборатории инфекционного отделения приспособленные: деревянные полы - местами прогнившие, линолеум, покраска, побелка. Поэтому лаборатория не соответствовала санитарным требованиям. В ходе ремонта деревянные полы убрали, стены и полы покрыли плиткой.

Также восстановлена система вентиляции, водоснабжения и канализации, заменена электропроводка. К всеобщей радости еще привезли мебель и медоборудование для обеспечения приема жителей. Аналогичные работы выполняются в инфекционном корпусе больницы.

В фельдшерско-акушерском пункте специалисты полностью заменили кровлю. Фото: ГТРК ЛНР

Довольны приходом строителей и работники фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Бондаревка. Специалисты полностью заменили кровлю, установили современную систему водоснабжения и водоотведения, отремонтировали котел и отопление. К тому же решили проблему постоянной нехватки медикаментов. В амбулаторию их передали в качестве гуманитарной помощи.

Кровельщик Максим Пшеницын, который занимается ремонтом ФАП, до приезда в ЛНР крыл крыши в Алексеево-Акатовом монастыре в Воронеже.

- Здешние места мне очень понравились. Работа знакомая и обстановка спокойная, - отметил Максим.

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