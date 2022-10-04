ВСУ обстреляли предприятие «Донэлектроавтотранс» в Донецке, погиб начальник автоколонны

По территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе столицы был нанесен артудар. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина
Сегодня днем ВСУ обстреляли одно из транспортных предприятий Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
По территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе столицы был нанесен артудар. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина
Он уточнил, что в результате нанесенного удара погиб начальник автоколонны.
- В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Искренние соболезнования родным и близким, - написал Кулемзин.
По территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе столицы был нанесен артудар. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина
Ранее градоначальник проинформировал, что в результате обстрела Куйбышевского района погиб работник АТП 1969 года рождения. Сообщалось также, что на территории автотранспортного предприятия 1 автобус был уничтожен полностью, а 3 посечены осколками.
Чуть позже информацию уточнили.
- Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий, - заявил мэр.
По территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе столицы был нанесен артудар. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина
По данным представительства ДНР в СЦКК, в 14:57 в направлении Кировского и Куйбышевского районов Донецка были выпущены четыре снаряда калибром 155 миллиметров со стороны позиций ВСУ.
Позже сообщалось о прилете в районе Донецкого металлургического завода.
- Слава Богу, информация о прилете не подтвердилась. Наблюдается сильное задымление, - написал мэр.
Напомним, ранее в администрации города сообщили, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ погибла женщина, осколками посекло автобус. Очевидцы сообщали также о прилетах на территории местного храма.
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