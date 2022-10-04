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Политика4 октября 2022 8:43

Донецкий политолог об обстреле центра Донецка 3 октября: Это попытка запугивания населения Республики

Стреляли американской ракетой. К счастью, обошлось без жертв
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
ВСУ обстреляли центр Донецка. ФОТО: ДАН

ВСУ обстреляли центр Донецка. ФОТО: ДАН

Центр столицы ДНР вечером в понедельник, 3 октября, вновь подвергся обстрелу. По крайне людному району Южного автовокзала была выпущена ракета из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которая слывет высокоточным оружием.

Пострадали трамваи на конечной остановке, выбило стекла в крупных торговых центрах «Золотое кольцо» и «Континент».

- В который раз удар ВСУ носил откровенно террористический характер, поскольку в немногих оставшихся в Донецке торговых центрах военных объектов нет. А вот молодежь, прохаживающаяся в поисках модной одежды по скидкам, имеется в избытке. Ну и главный транспортный узел Донецка – автовокзал «Южный» - также к военным отношения не имеет. У ВСУ множество беспилотников, разве не видно, что на «Южном» - вечное скопление автобусов и маршрутных такси? Или им и нужно было убить много людей и сжечь автобусы? Вывод один: это была попытка запугивания населения Республики, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Точная сумма ущерба для торговых центров и муниципального предприятия «Донэлектроавтотранс», на балансе которого находятся трамваи, еще предстоит установить.

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