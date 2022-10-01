В ставшим российским городе Донецке родилась первая гражданка РФ

Полина - первая россиянка, которая родилась в Донецкой Народной Республике после воссоединения с Россией. Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В уже официально ставшим российским городе Донецке в ДНР родился первый ребенок. Им оказалась девочка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он рассказал о том, что в одном из донецких роддомов сразу после подписания документов о присоединении Донбасса к России появилась на свет девочка. Родители решили назвать малышку Полиной.

- Знакомьтесь, это Полина - первая россиянка, которая родилась в Донецкой Народной Республике после воссоединения с Россией, - написал под размещенным им фото премьер.

Он поздравил родителей и Полину, ставшую новой гражданкой Российской Федерации. А также выразил уверенность в том, что девочка вырастет настоящей патриоткой своей большой Родины.

Такое маленькое большое счастье. Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Напомним, 30 сентября в судьбе Донбасса произошло глобальное историческое событие - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России. Вместе с ними этот сложный путь преодолели также жители Херсонской и Запорожской областей.

Этому предшествовал референдум, в ходе которого жители Донбасса единодушно высказались за будущее региона в составе РФ.

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