В ДНР стартовал республиканский автопробег, посвященный воссоединению Донбасса с Россией

Колонна машин стартовала с восточного выезда из Донецка в районе «Мотеля» Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР стартовал республиканский автомобильный пробег, посвященный результатам прошедшего референдума, а также запланированному на сегодня подписанию в Москве документов о воссоединении Донбасса с Россией.

Сообщается, что колонна машин со всех городов и районов Республики, в том числе недавно освобожденных, отправилась в направлении Саур-Могилы. Корреспондент «КП» также принял участие в автопробеге, проехав с участниками автопробега часть маршрута.

Колонна машин стартовала с восточного выезда из Донецка в районе «Мотеля» Фото: Иван ЖИЛЯК

Людей переполняет радость от грядущих перемен, ведь Донбасс проделал долгий и непростой путь к своей мечте - стать частью великой России. В эти дни жители Республики смотрят в будущее с особой надеждой. Восемь лет Донбасс стремился вернуться домой, и теперь эта общая цель близка, как никогда ранее.

- Сегодня важнейший день для жителей Донецкой и Луганской народный республик, а также для жителей всей России! Мы все ждем торжественного вхождения в состав Российской Федерации и неравнодушные жители, активисты Общественного Движения «Донецкая Республика» собираются на автопробег Победы, который проходит во всех городах ДНР. Мы хотим выразить свои эмоции и громко заявить - «Мы - Россия!», - прокомментировал это событие один из участников автопробега, руководитель проекта «Народный контроль» Сергей Ярош.

Напомним, сегодня, 30 сентября Президент РФ Владимир Путин подпишет договор о вхождении в состав страны четырех новых регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. После этого состоится обращение Владимира Путина к российскому народу.

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