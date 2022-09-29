14-летней Марине Малаховой, раненой в результате обстрела ВСУ колонны беженцев из Купянска, требуется лечение в Москве

Украинский обстрел унес жизни более 30 человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

29 сентября в Харьковской области украинские боевики обстреляли автоколонну с беженцами из Купянска. В больницы ЛНР поступили семеро пострадавших, двое из них – дети. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

В колонне с мирными жителями было пять машин. По предварительным данным, из-за артудара погибли больше тридцати человек.

- Сколько всего пострадавших и сколько погибших - я сейчас сказать не могу точные данные. В Луганске - три человека, остальные - в Старобельске, куда их эвакуировали военные: подбирали тем транспортом, на котором передвигались сами, - рассказала Наталья Пащенко.

В числе госпитализированных в Луганске - двое детей.

- Деревянко Павел, 10 лет, состояние ребенка средней тяжести при поступлении было. Также поступила Малахова Марина, 14 лет, состояние тяжелое, - рассказал журналистам врио завотделения Луганской республиканской детской больницы Леонида Бундзяка.

По словам главврача, девочка нуждается в лечении в России, потому что может остаться инвалидом. Дети, раненые в результате артудара ВСУ под Купянском, при обстреле потеряли родителей.

По словам Натальи Пащенко, у пострадавшего мальчика несложные ранения мягких тканей - нога и рука, у девочки сильные ранения руки.

- У Марины Малаховой нет ни документов, ни родственников. Мы сейчас решаем вопрос ее отправки в Москву для оказания специализированной медицинской помощи, - подчеркнула Наталия Пащенко.

Паше и Марине после лечения понадобится длительная психологическая реабилитация.

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