В Мариуполе ключи от квартиры получила мать пятерых детей, у которой мужа убил украинский снайпер

В квартире №87 в новом доме на улице Куприна будет жить семья Нины Пономаревой. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 26 сентября, очередные 11 семей, чье жилье было разрушено в Мариуполе, получили ключи от квартир в новом микрорайоне Невский. Среди них – мама пятерых детей, отца которых убил украинский снайпер. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который присутствовал на торжественном вручении ключей, рассказал об этой истории.

Новое жилье получили 11 семей Фото: Иван ЖИЛЯК

- Квартира №87. Теперь здесь на улице Куприна в Мариуполе в новом доме будет жить семья Нины Пономаревой. Мы познакомились этим летом. Дом Нины и ее пятерых детей уничтожили укронацисты, а мужа убил снайпер. Тогда мы помогли этой семье с временным жильём, а теперь, как и обещали, с постоянным, в новом микрорайоне. Поможем и квартиру обустроить, - подчеркнул Андрей Турчак.

Новое жилье получили 11 семей Фото: Иван ЖИЛЯК

Среди новосёлов есть и другие многодетные семьи, некоторые из них потеряли жилье еще в марте. С тех пор жили, что называется, «на колёсах».

- Ездили по разному жилью, друзей и родственников здесь нет, поэтому скитались потихоньку, — рассказала Юлия Николаева.

Новое жилье получили 11 семей Фото: Иван ЖИЛЯК

Второй этап строительства микрорайона начинается уже в октябре и включит, помимо жилья, школу и детсад.

Новое жилье получили 11 семей. Фото: ТГ/Турчак

Также сегодня в Октябрьском районе Мариуполя открыли многофункциональный медицинский центр, в четверг он уже примет первых пациентов. Новый медкомплекс позволит повысить качество медицинского обслуживания.

Объект возводился силами военно-строительного комплекса Минобороны РФ с июля. Здесь есть диагностическое отделение, реанимация. Общая площадь центра — более 5 тыс. квадратных метров. Он насчитает 60 боксированных коек. Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией, в частности, коронавирусом.

- Качество материалов, наполнение — восхищает то, что пациент будет себя ощущать не больным, а будто его поселили в четырехзвездочном отеле, — сказал и. о. главврача Мариупольской больницы скорой помощи Сергей Орлеанский. — Центра такого уровня у нас еще не было.

Многофункциональный медицинский центр в четверг уже примет первых пациентов. Фото: ТГ/Пушилин

Тем временем, число российских строителей, задействованных в восстановлении ДНР и ЛНР, до конца вырастет до 50-60 тысяч. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, который в Мариуполе вручал ключи новоселам.

- Всего на территории ДНР и ЛНР работают 32 тысячи человек. Мы считаем, что до конца года строительная группировка будет 50-60 тысяч, — сказал Хуснуллин.

Новое жилье получили 11 семей

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