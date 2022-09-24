«С нетерпением ждем выездную комиссию!» В ДНР стартовал второй день референдума

В ДНР стартовал второй день референдума Фото: Иван ЖИЛЯК

Второй день Референдума в ДНР о присоединении к России официально стартовал. Сегодня снова будут работать выездные комиссии, граждане смогут проголосовать на придомовых территориях. Жители, которые не проголосовали вчера, ждут этого момента сегодня.

- С нетерпением ждем выездную комиссию! Надеемся, что к нам придут сегодня. Очень уже хочется проголосовать! Вчера весь день выглядывали, ждали. Для нас это очень важное событие, - говорит жительница Донецка Светлана.

- Многие знакомые вчера уже отдали свой голос, очень рада за них. Теперь ждем комиссию к нам, специально никуда из дома не ухожу, чтобы проголосовать, - говорит макеевчанка Виктория.

В Центральной избирательной комиссии ДНР сообщили, что в первый день явка составила 23,64%.

Напомним, с 23 по 26 сентября работают выездные комиссии, проголосовать можно на придомовых территориях, а 27 сентября, в последний день референдума, те, кто не проголосовал, смогут сделать это на избирательных участках. Их в Донецкой Народной Республике подготовлено более 450. Также напечатано свыше 1.5 миллионов бюллетеней.

Проголосовать на референдуме могут граждане, достигшие 18 лет по состоянию на последний день голосования. Исключение - лица, признанные недееспособными по решению суда.

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