Глава ДНР проголосовал на референдуме о присоединении к России

Лидер Республики показал заполненный им бюллетень. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал сегодня на референдуме о вхождении ДНР в состав России. Свой выбор он сделал на одном из придомовых участков, где стартовал избирательный процесс. Денис Пушилин приехал сюда вместе с первым вице-спикером Совета Федерации РФ, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Свой выбор Глава ДНР сделал на одном из придомовых участков, где стартовал избирательный процесс. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Лидер Республики показал заполненный им бюллетень, где видно, что он отдал свой голос за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Это событие Денис Пушилин назвал историческим и отметил, что испытывает трепет и уверенность в том, что наконец то, за что так долго боролся Донбасс, начнет осуществляться, и регион вернется на историческую родину - в великую Россию.

- Сегодня творится история, здесь причастность каждого жителя Донбасса, который стойко выдержал все эти испытания за эти долгие восемь лет. Не то, что не разуверился в том выборе, который был сделан в 2014 году, а наоборот, укрепился в своем полном понимании, что это единственно верный путь - в сторону России, в сторону созидания, в сторону развития. Для Донбасса это связано только с большой Россией, - заявил Глава ДНР.

Денис Пушилин поделился своими впечатлениями о событии. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Напомним, ранее Денис Пушилин опубликовал видеообращение, где назвал референдум о вхождении Донбасса в состав России прорывным шагом в новую реальность, которого жители Донбасса ждали больше восьми лет.

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