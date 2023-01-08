Взрыв на газопроводе прогремел около 18:10 7 января

Взрыв на участке магистрального газопровода высокого давления диаметром 273 мм, расположенного на окраине города Лутугино в Луганской Народной Республике, прогремел около 18:00 7 января. В результате подрыва без газоснабжения остались 13 тысяч потребителей в девяти населенных пунктах Республики, а также 21 социально-значимый объект. Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье «Диверсия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате взрыва без газоснабжения остались более 13 тысяч потребителей. Фото: скриншот из видео МВД ЛНР

— Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК РФ квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — подчеркнули в МГБ Республики.

В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что также будут расследовать факты очередных преступлений, повлекших повреждения инфраструктуры ЛНР и ДНР. В том числе, расследование будет проходить и по факту подрыва магистрального газопровода в Лугутино.

Тем временем специалисты предприятия «Луганскгаз» полностью восстановили газоснабжение абонентов, которые остались без газа в результате диверсии на газопроводе.

Специалисты МВД ЛНР исследовали метсо взрыва и прилегающую территорию. Фото: скриншот из видео МВД ЛНР

— Все абоненты, оставшиеся без газа в результате диверсии на газопроводе в Лутугино, подключены к газоснабжению, — отметили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Сотрудники взрывотехнической службы Экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР на месте возгорания газопровода отметили, что мощность взрывного устройства, сработавшего у газопровода в ЛНР, по предварительным данным, составила около 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Специалисты обследовали место происшествия и прилагающую местность, изъяли фрагменты бетонной конструкции, трубы и грунта.

Специалисты изъяли фрагменты бетонной конструкции, трубы и грунта. Фото: скриншот из видео МВД ЛНР

— Характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве объекта инфраструктуры. Был обнаружен пролом трубы диаметром около 35 сантиметров, выявлено, что было заложено взрывное устройство, — отметили в МВД Республики.

На месте продолжаются следственные мероприятия.

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