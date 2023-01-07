Взрыв газопровода в Лутугино: Спецслужбы выясняют причины произошедшего

Взрыв привел к последующему возгоранию. Фото: соцсети

В ЛНР произошло крупное ЧП - на магистральном газопроводе Лутугинского района прогремел мощный взрыв, который привел к последующему возгоранию. В результате инцидента без газоснабжения остались 13 тысяч человек и 21 социальный объект. Об этом сообщили в районной администрации.

Там уточнили, что на месте происшествия уже работают аварийные бригады «Луганскагаза» и МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Угрозы населению и постройкам нет. В администрации Лутугинского района создан оперативный штаб. Установлен контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения, - отчитались районные власти.

Тем временем спецслужбы предпринимают все необходимые меры для выяснения причины произошедшего. Специалисты занимаются ликвидацией последствий взрыва.

На месте происшествия работают аварийные службы. Фото: МЧС ЛНР

- Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов, - заявила генеральный директор ГУП «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

О сроках восстановления объекта обещают сообщить позже.

Отметим, что по данным Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики, в 18:20 в Лутугинском районе ЛНР произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм.

- Угрозы жилым домам нет. Причина происшествия на данный момент не известна. Все экстренные службы направлены к месту, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что накануне аварии в «Луганскгазе» обратились к жителям части Лутугинского района с просьбой перекрыть дома газовые приборы. По информации газовщиков, 7 января произошла авария на газопроводе высокого давления в районе лутугинских дач.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

На улицы Донецка из-за ухудшения погодных условий вышла спецтехника

Дорожники обрабатывают противогололедной смесью дороги и тротуары (подробнее)