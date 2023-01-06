В ДНР активно меняют автономера и водительские права на российские: что для этого необходимо

В Республике начался процесс замены водительских прав и автомобильных номеров на российские. Фото: МВД ДНР

С декабря межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГАИ ДНР приняли порядка 15 тысяч заявлений от жителей на замену водительских прав и регистрационных документов на машину на российские. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В период с 15 декабря 2022 по 5 января 2023 жителями Республики подано порядка 6000 заявлений на замену регистрационных документов на транспортное средство и около 7000 заявлений на замену водительских удостоверений, - рассказали правоохранители.

В ведомстве уточнили, что право на замену документов на территории ДНР имеют все граждане Республики - как с российскими паспортами, так и с паспортами ДНР или Украины при условии наличия местной регистрации на момент вхождения региона в состав РФ.

Напомним, что все жители и юрлица, зарегистрированные в Донецкой Народной Республике на момент принятия в состав России, должны заменить регистрационные документы, номерные знаки транспортных средств и водительские удостоверения, выданные ранее. Сделать это необходимо до 1 января 2026 года. Госпошлина за регистрацию транспортных средств до этого срока не взимается.

Водители могут пока еще регистрировать авто без техосмотра, уплаты госпошлины и ОСАГО Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как заменить регистрационные документы на машину и номерные знаки?

В подразделение МРЭО необходимо предъявить:

- паспорт гражданина РФ или вид на жительство;

- документы, которые подтверждают постоянное проживание на территории ДНР;

- документы и номерные знаки транспортных средств, выданные до вступления в силу настоящего постановления регистрационными подразделениями Украины, ДНР, а если таковые отсутствуют - то сведения, подтверждающие регистрацию транспортного средства.

Для юрлиц необходимо предоставить сведения Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице с местонахождением на территории ДНР.

Как заменить водительские права ДНР на российские?

В подразделение МРЭО следует предъявить:

- паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство;

- водительское удостоверение.

Для обмена сдавать экзамены не нужно. Кроме того, отменены медицинское освидетельствование и госпошлина.

Также проводится перерегистрация транспортных средств с одного собственника на другого.

Как провести сделку по купли-продаже авто в ДНР?

Для этого продавцу нужно обратиться в МРЭО ГАИ МВД ДНР, имея при себе паспорт гражданина РФ, ДНР или Украины, а покупателю - предоставить паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий регистрацию на территории ДНР.

Если авто было ранее зарегистрировано в МРЭО МВД ДНР, то госпошлина не взимается.

Напомним, что обменять регистрационные документы, номерные знаки и водительские удостоверения можно в любом МРЭО ГАИ МВД ДНР.

Их адреса:

- г. Донецк, ул. Таганрогская, 19.

- г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, 20

- г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44

- г. Шахтерск, ул. Ленина, 83

- г. Енакиево, пр. Горняков, 55

- г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 55

- пгт. Старобешево, ул. Школьная, 20

- г. Мариуполь, ул. Макара Мазая, 16

- г. Волноваха, ул. Владимира Жоги, 39/41.

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