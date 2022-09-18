«Не выше, чем в Ростове!»: как в ДНР будут контролировать цены и недобросовестных предпринимателей

Новые инициативы помогут стабилизировать цены в ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкой Народной Республике создан Штаб по ценообразованию, специалисты которого мониторят цены на 106 групп товаров. Туда входят наиболее важные жителей Республики позиции — продукты питания, товары первой необходимости, одежда и топливо. Это одно из нововведений, призванное стабилизировать ситуацию с ценами в государстве. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Еженедельно регистраторы цен в ДНР, ЛНР, Херсоне, Мелитополе и России обходят торговые точки, фиксируют стоимость, указанную на ценниках, затем эту информацию анализируют специалисты, — отметил зампред.

Ранее Глава Республики посетил Калининский рынок в Донецке. Денис Пушилин прошелся по торговым рядам и обсудил с продавцами порядок ценообразования.

В ДНР еженедельно мониторят и анализируют цены. Фото: t.me/pushilindenis

— Проблема зачастую не в розничных точках, а в оптовиках, ими мы сейчас и займемся. Придется привлечь дополнительные оптовые базы. В Ростове дешевле в два-два с половиной раза! Почему так? При необходимости буду обращаться и к губернатору Ростовской области, чтобы нам оказали поддержку. Цены должны быть не выше, чем в Ростове! — подчеркнул лидер Республики.

Денис Пушилин также отметил, что в ДНР работает телеграм-бот, по обращениям из которого запущен ряд проверок. Напомним, что о создании чат-бота стало известно 8 сентября. С его помощью люди могут сообщить о фактах завышения цен конкретными продавцами.

Глава ДНР отметил, что в Ростове цены ниже несколько раз. Фото: t.me/pushilindenis

В Республике также планируют создать антирейтинг предпринимателей, которые ставят неоправданно высокие цены на товары. Параллельно с этим появится и рейтинг для добросовестного бизнеса, который придерживается единой ценовой политики.

Проблемы завышенных цен связаны не с розничной торговлей, а с оптовиками. Фото: t.me/pushilindenis

Эти меры, а также регулярный запуск автопоезда с овощами из Херсонской области, помогут сделать качественные товары доступными для каждого жителя Республики.

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