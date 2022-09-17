ДНР полностью обеспечена зерном, и есть что экспортировать

Глава Республики Денис Пушилин обсудил с аграриями итоги уборочной страды. Фото: t.me/pushilindenis

Донецкая Народная Республика полностью обеспечена зерном, причем в конституционных границах. И есть что экспортировать. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава государства Денис Пушилин, который на встрече с аграриями обсудил итоги нынешней уборочной страды.

Так, на встрече прозвучало, что с 235 тысяч гектаров полей были собраны около 690 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, из них - 580 тысяч тонн пшеницы. В лидеры по объему выращенного зерна вышли Старобешевский, Володарский и Волновахский районы. По урожайности впереди оказались Новоазовский и Першотравневый районы.

В ходе общения сельхозпроизводители задали Главе ДНР волнующие их вопросы - это тема реализации зерна, обеспечения ГСМ, приобретения техники и оборудования.

В ходе общения сельхозпроизводители задали Главе ДНР волнующие их вопросы. Фото: t.me/pushilindenis

- Осмотрел сельхозтехнику, приобретенную по лизинговой программе. Как мне сказали аграрии, условия лизинга приемлемые. Значит, программу надо развивать, - считает Денис Пушилин.

Глава ДНР осмотрел сельхозтехнику, приобретенную по лизинговой программе. Фото: t.me/pushilindenis

Поднимались и вопросы ценообразования на урожай этого года. Как заверили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР, на внутреннем рынке на хлеб, муку и зерно будет удерживаться приемлемая цена.

- Несмотря на военные действия, Республика будет с хлебом. Благодарю аграриев за обеспечение продовольственной безопасности, - в свою очередь, отметил Глава Республики.

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