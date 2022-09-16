На одной из ключевых подстанций Мариуполя установили новый трансформатор из России для улучшения электроснабжения города

От этой подстанции питается большая часть города и близлежащие поселки. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе на подстанции «Азовская» установили новый силовой трансформатор взамен уничтоженного боями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Константин Иващенко.

Он уточнил, что новое оборудование было доставлено из России.

- Масштабные работы провели местные энергетики вместе с подрядчиками из России на одной из важнейших энергетических артерий Мариуполя - подстанции 220 кВ «Азовская». Там был установлен новый трансформатор ТДТН-63000/110-81У1, который накануне прибыл из России, - проинформировал мэр.

Градоначальник уточнил, что прежний трансформатор был уничтожен вследствие прямого попадания снаряда. От этой подстанции питается большая часть города и близлежащие поселки. Запуск нового оборудования планируется осуществить в октябре.

- Уверен, что запуск нового трансформатора значительно повысит надежность энергоснабжения Мариуполя, - отметил Константин Иващенко.

Восстановление электроснабжения Мариуполя началось еще в мае Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, город Мариуполь восстанавливают ударными темпами. Он преображается с каждым днем. Во всех районах идут стройки, благоустройства, открываются новые отделения учреждений. В начале сентября в городе вручили ключи от новых квартир первым восьми семьям, которые потеряли свое жилье из-за боев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Луганщина станет жемчужиной: Как российские регионы отстраивают подшефные города и районы ЛНР

Восстановительные и строительные работы в Республике идут повсеместно (подробнее)