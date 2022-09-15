Луганщина станет жемчужиной: Как российские регионы отстраивают подшефные города и районы ЛНР

Строительные работы в Брянке ведут специалисты из Брянской области. Фото: Администрация Брянской области

СТАВРОПОЛЬЕ – АНТРАЦИТУ

Медики из разных уголков России массово приезжают в Донбасс помогать жителям. Не исключением стали и врачи Ставропольского края. 11 докторов разных профилей: хирурги, нейрохирурги, травматологи, офтальмологи, узкоспециализированные педиатры прибыли в Антрацит и проводят прием в городской многопрофильной больнице.

- Задача у нас одна – посмотреть, какая организационно-методическая и практическая помощь может быть полезна антрацитовцам, чем в целом можем помочь системе здравоохранения города и района, - сказал замглавврача по медицинской части Ставропольской краевой клинической больницы Василий Фишер.

Медики Антрацита получили от партии «Единая Россия» необходимые препараты и специализированные передвижные комплексы из Ставропольского края.

- Я пришла на прием к докторам из России. Очень понравилось внимание, они расспрашивали о самочувствии, о симптомах, направили на обследование и потом выписали лечение, - рассказывает пенсионерка Елена Еремина. - Буду ходить наблюдаться. Врачи пообещали, что уже совсем скоро буду «бегать как молодая».

Кроме этого Ставропольский край ремонтирует дороги. Работы сейчас идут на трассе М-03 от КПП «Должанский» в сторону Антрацита. Дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие. Уже отремонтировано почти три километра дороги. Также организована доставка 150 тонн асфальта, а после завершения работ на этом участке полотна стартует ремонт дороги уже по направлению к МАПП «Должанский».

Прием медиков из Ставропольского края

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ – БРЯНКЕ

Для восстановления социально значимых и коммунальных объектов Брянки, в город из Брянской области приезжают различные специалисты. Идут масштабные строительные работы, в первую очередь, это школы, детский сад, поликлиника и больница.

- Ведется благоустройство прилегающих к этим объектам территорий, идет подготовка к отопительному сезону, выполняются дорожные работы, - рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Жители Брянки, да и всего Донбасса, должны вернуться к нормальной мирной жизни в кратчайшие сроки. А мы им обязательно поможем!

Например, в школе №19 уже уложен шифер над спортзалом и мастерскими, монтируется водосточная система, идет обустройство парапета и фронтонов. В 4-й школе уже установлены окна, завершаются кровельные работы. Ремонтируют полы и обустраивают прилегающую территорию в школе № 9. Кровлю отремонтировали и в школе №23, продолжается замена пола. В детском саду «Радуга» продолжается возведение новой стропильной системы с обустройством пароизоляции.

- Спасибо Брянской области за заботу о наших детках. Теперь они будут ходить в обновленные школы, где ремонт не делался годами, - говорит жительница Брянки Ирина Симакович. – В городе трудятся много российских строителей, работают они с утра до ночи. И делают они все качественно и с душой. Луганщина станет жемчужиной.

Для жителей Донбасса сотрудники Брянского центра гигиены и эпидемиологии собрали гуманитарную помощь. Это около тонны гуманитарного груза – продукты питания, сладости, перевязочные материалы, предметы гигиены.

Ремонт дороги в Антраците. Фото: Правительство ЛНР

ТЮМЕНЬ – КРАСНОДОНУ

Школьные автобусы Краснодону передаст Тюменская область. Транспорт уже практически готов к отправке и уже совсем скоро прибудет в подшефный город.

- Готовы к отправке пять автобусов марки ПАЗ. Сейчас решают документационные вопросы, а после транспорт будет доставлен по месту запроса. Там автобусы распределят по необходимости, - рассказали в Департаменте образования области.

Также в российском регионе идет формирование отряда добровольцев, которые отправятся в Краснодон с волонтерской миссией. В него войдут и представители регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» («МГЕР»).

- Ребята делают все, чтобы люди чувствовали заботу нашей большой страны, - подчеркнул председатель «МГЕР» Антон Демидов.

Он отметил, что правительство Тюменской области вместе с молодогвардейцами уже наметили работы по восстановлению мемориалов в Краснодоне.

- Там и школы восстанавливаются, и гостиницы строятся. Нам совместно все это нужно прорабатывать, - сказал Демидов.

Жители Краснодона говорят, что особый символизм помощи заключается в том, что в городе трудятся волонтеры «Молодой Гвардии».

- В 1942 году ребята организовали подпольную организацию «Молодая Гвардия» в Краснодоне, они боролись с фашистами во благо Родины. И сейчас в наши молодогвардейцы трудятся во благо Отечества в нашем городе, и в целом, в Донбассе, - говорит житель Краснодона Василий Нечаев. – Сегодня молодые ребята из России задействованы в строительстве, в помощи мирным жителям. Они большие молодцы, мы им очень благодарны. Они – достойные дети Большой страны.

ОРЕНБУРГ – ПЕРЕВАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

Оренбургская область помогает Перевальскому району в подготовке к отопительному сезону.

- Два новых газовых котла установлены в детском саду «Юбилейный». Новые котлы, которые заменили устаревшее оборудование, позволят обеспечить стабильную подачу тепла в детское учреждение. Также новый котел установлен в районном историческом музее, - рассказали в администрации Перевальского района.

Глава российского региона Денис Паслер сообщил, что в ближайшее время в район еще привезут семь угольных, семь газовых котлов и четыре блочных газовых котельных. Также Оренбуржье поможет отремонтировать гимназию, Детскую школу искусств и городской стадион «Шахтер».

- Осенью ребята должны прийти в теплые, светлые помещения гимназии №1. Утепляем фасад, строим уличную спортплощадку, ремонтируем пищеблок. Рядом со спортзалом оборудуем душевые, - рассказывает Паслер. - Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее.

Во время визита в Перевальск руководитель Оренбургской области передал технику и 40 тонн гуманитарного груза: продукты и предметы первой необходимости от предприятий и жителей Оренбуржья.

- Автобус и две «Газели» направили в школы, чтобы детей перевозили с комфортом и в безопасности. Еще один автобус выделили стадиону «Шахтер» - на нем ребята будут ездить на спортивные соревнования, - говорит губернатор российского региона. - Учитывая большую потребность в строительной технике, передали Перевальскому району бульдозер. Здесь много предстоит восстановить, построить, поэтому без дела он стоять не будет.

Тюменская область отправит в Краснодон пять школьных автобусов. Фото: Администрация Тюменской области

КАЛУГА – ПЕРВОМАЙСКУ

Предприниматели Калуги отправили в Первомайск строительные материалы для восстановления здания колледжа, который был поврежден из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

- Сейчас самое главное – восстановить разрушенную кровлю, чтобы колледж вновь мог принять учащихся, - сказал мэр Калуги Дмитрий Денисов.

Партия стройматериалов из Калужской области доставлена и для восстановления детского сада «Росинка». Российские специалисты уже приступили к ремонтным работам в дошкольном учреждении. На объекте трудятся больше 20 человек. Выполняется ремонт отопления, канализации, а также восстановление теплового контура. Устанавливается наружное освещение по периметру детского сада.

- Значение слов «свои» и «чужие», «братья» и «враги» - мы понимаем сполна. Для нас в этих словах заложен особый смысл для их понимания. Кто-то безжалостно и целенаправленно рушит, а кто-то строит, восстанавливает, заботится и созидает, - говорит жительница Первомайска Вера Михайловна. – Россия на протяжении всех этих трудных лет протягивает руку помощи Донбассу. А сейчас это только активизировалось и стало масштабнее. Так приятно осознавать, что ты не один, что за тобой, за тебя, большая страна, великое государство.

Жителям Перевальска от Оренбуржья. Фото: Администрация Перевальска

КОМИ – РОВЕНЬКАМ

В Ровеньки из Республики Коми доставлен очередной гуманитарный груз. В город привезли машину для выемки грунта ДЭМ-1145, произведенную в Республике Беларусь в 2022 году.

- Машина передана на баланс коммунальному предприятию «Специализированное жилищно-коммунальное хозяйство» для дальнейшего использования в работе по назначению, - рассказали в администрации Ровеньков.

В подшефном городе специалисты из Коми завершили ремонт в детском саду «Журавушка».

Детскому саду – 42 года. За время его существования существенного ремонта в нем не делалось. Срочные работы, например, замена стекол, производилась лишь за спонсорские средства. Не потому что власть города не уделяла должного внимания, а потому что в бюджете катастрофически не хватало средств.

В этом году за «Журавушку» взялись по полной. На помощь пришла Республика Коми. Специалисты уже заменили четыре двери и 153 окна, установив качественные пластиковые. Стеклопакеты были изготовлены в Коми по всем госстандартам.

- Окна у нас были деревянные старые, которые не открывались, они были проблемными. Замена окон – основное для нашего учебного учреждения. Мы очень благодарны за то, что именно наш детский сад попал в список помощи, - сказала врио заведующей детского сада «Журавушка» Нона Гончарова.

Также специалисты из Коми завершили в детском саду и отделочные работы. Примечательно, что объект был сдан на три дня раньше намеченного срока.

- Работали с семи утра и до восьми – половины девятого вечера каждый день, - говорит директор подрядной организации Максим Резников. – Устали очень сильно, но довольны своей работой. Окна будут служить долго, лет 25 точно простоят.

Дети уже пошли в обновленный детский сад. Теперь малышам в группах будет тепло и уютно. А тем временем специалисты из Коми продолжают ремонтные работы еще в двух дошкольных учреждениях, в «Ивушке» и «Аленьком цветочке».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ – КИРОВСКУ

Самосвал, илососная машина, оснащенный краном-манипулятором КамАЗ, мусоровоз и малогабаритный погрузчик прибыли в Кировск из Иркутской области. Всего в рамках шефской помощи из российского региона прибудет 13 единиц техники.

– Вы пережили непростой период, - обратился к жителям губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Мы определили план дальнейшего развития вашей территории. Он будет действовать не один год. В первую очередь мы видим, какая у вас непростая ситуация с водоснабжением. Мы уже дали команду соответствующим специалистам посмотреть водозабор, оборудование, линии водоснабжения.

Также в планах по восстановлению Кировского – социальные объекты, многоквартирные и жилые дома, дорожное покрытие, которое значительно пострадало за годы войны.

- Я верю, что у нас все получится, и наш город будет цвести, – сказала глава Кировска Виктория Сергеева.

Горожане признаются, что такого размаха строительных работ они не помнят. Люди благодарят Россию за помощь, за то, что Кировск приобретает новый вид, становится комфортным и уютным.

- Когда понимаешь и видишь, что с нами Россия – жить становится легче, - говорит кировчанин Сергей. – Мы верим, что совсем скоро станем частичкой этой великой страны.

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