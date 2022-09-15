«Беспилотники сейчас – это спасение жизней и здоровья наших солдат»: Народный фронт доставил очередной гуманитарный груз для защитников Донбасса

7-й бригаде НМ ЛНР привезли все то, что поможет приблизить Победу. Фото: Народный фронт

7-я мотострелковая бригада Народной милиции Луганской Народной Республики получила гуманитарный груз от Народного фронта. Средства на покупку столь необходимого на фронте оборудования и снаряжения были собраны на платформе «Все для Победы».

- В составе гуманитарного груза квадрокоптеры, тепловизоры, а также генераторы, бинокли, средства связи, миноискатели, снаряжение и шанцевый инструмент, оргтехника, - рассказали в Народном фронте.

Командир 7-й бригады НМ ЛНР с позывным «Ермак» поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе. Он отметил, что беспилотники и тепловизоры нужны пехоте, как воздух.

- Потому что, выявляя противника, зная его намерение, мы можем точно наносить огневое поражение, найти их слабые участки и наступать с наименьшими потерями для личного состава, - подчеркнул «Ермак». - Беспилотники сейчас – это спасение жизней и здоровья наших солдат, чем их больше, тем мы больше владеем обстановкой, знаем врага, продвигаемся вперед. Весь личный состав 7-й бригады и коллектив Народной милиции благодарны.

У Народной милиции есть важное правило - аккуратное продвижение на освобождаемые территории, с максимально бережным отношением к инфраструктуре и мирным жителям, которые находятся в заложниках у украинских вооруженных формирований.

- Купленные на средства россиян технические средства разведки способствуют выполнению этой задачи и «ювелирной работе артиллерии», пояснил командир, - сказал командир бригады.

Заместитель командира 7-й бригады по работе с личным составом с позывным «Артем», что вся переданная помощь сразу же попадет на фронт – на помощь бойцам.

- То, что нам привезли, поможет сражаться за нашу землю, поможет нам наносить еще большие сокрушительные удары с минимальными потерями, - говорит «Артем». – Мы все вам очень благодарны!

7-й бригаде НМ ЛНР привезли все то, что поможет приблизить Победу. Фото: Народный фронт

Помощь 7-й мотострелковой бригаде Народной милиции ЛНР – уже 18-й закрытый сбор в рамках проекта «Все для Победы!».

- Как и все остальные сборы, он был объявлен известным человеком – военным корреспондентом телеканала НТВ Ильей Ушениным. Все, что просили бойцы, что необходимо для ежедневного несения их службы – все закуплено, - отметила представитель Народного фронта в Республике Анна Еременко.

Тем временем проекту Народного фронта «Все для Победы» исполнилось три месяца.

- За это время мы с жителями России собрали 1,5 миллиарда рублей, деньги перечислили почти 520 тысяч граждан и организаций, - рассказывает руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. - Уже доставлено на передовую 400 коптеров, 100 генераторов, 200 тепловизионных приборов и приборов ночного видения; 4 тыс. бронежилетов и касок, шесть тысяч комплектов одежды, 300 биноклей, 500 прицелов различных типов, три тысячи средств индивидуальной медицины.

Также за это время благодаря Народному фронту в ДНР появился центр обучения управлению беспилотной авиацией.

- Все это стало возможным благодаря неравнодушным россиянам, - отметил Кузнецов. - Передача каждого гуманитарного груза сопровождается словами признательности людям, которые сердцем с защитниками Донбасса.

Сборы для помощи подразделениям НМ Республик Донбасса продолжается и сейчас.

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