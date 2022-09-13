Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 сентября 2022 8:00

В ДНР договорились о поставке вакцин из России

Гуманитарный груз с препаратами для профилактики Covid-19 и гриппа прибудет в Республику в ближайшее время
Ирина ДМИТРИЕВА
Вакцинация от коронавируса в ДНР возобновится уже вскоре

Вакцинация от коронавируса в ДНР возобновится уже вскоре

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике договорились о поставке вакцин из России. Они предназначены для профилактики коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко по результатам прошедшей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Премьер Республики отметил, что прибытие гуманитарного груза из Москвы ожидается уже в ближайшее время.

- Министр здравоохранения Российской Федерации сообщил, что в ближайшее время в Донецкую Народную Республику поступят вакцины для профилактики Covid-19, гриппа и других инфекций, - проинформировал Виталий Хоценко.

По словам чиновника, стороны также обсудили вопросы модернизации медицинской инфраструктуры и возможность строительства в ДНР новых лечебных учреждений. Еще одной важной темой, которая поднималась на встрече, стало медицинское обследование детей.

- Нам важно, чтобы каждый ребенок ДНР, а их у нас более 240 тысяч человек, прошел профилактический медицинский осмотр, в том числе дети, проживающие в самых отдаленных населенных пунктах Республики, - подчеркнул премьер-министр Республики.

Тем временем врачи сообщают о резком возрастании числа заболевших простудой и гриппом.

Врачи сообщают о резком возрастании числа заболевших простудой и гриппом

Врачи сообщают о резком возрастании числа заболевших простудой и гриппом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, к примеру, в Луганской Народной Республике показатели заболеваемости уже почти вполовину превысили допустимый эпидемический порог. Как отметили в Министерстве здравоохранения Республики со ссылкой на Луганскую республиканскую санитарно-эпидемиологическую станцию, большинство заболевших - дети.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава Правительства ДНР обсудил в Москве возможность геологической разведки в Республике подземных ресурсов воды

Последние геолого-разведочные работы водоносных горизонтов проводились в Донбассе 50 лет назад (подробнее)

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в ДНР: последние новости