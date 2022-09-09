В Мариуполе вручили ключи от новых квартир первым восьми семьям, потерявшим свое жилье в ходе боевых действий

Новоселов поздравил Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: t.me/pushilindenis

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от новых квартир первым восьми семьям из Мариуполя. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Мы вчера плакали, когда нам позвонили и сказали, что ждет подарок.

- Строители, вы волшебники.

- Спасибо за ваши золотые руки!

- Всем низкий поклон.

- Чудо!.. - все эти слова без устали произносили счастливые обладатели квартир в новом мариупольском микрорайоне Невский. Его ввела в строй военно-строительная компания Министерства обороны России.

Счастливые обладатели квартир в новом мариупольском микрорайоне Невский. Фото: t.me/pushilindenis

Еще не так давно в этом месте стояли полностью разрушенные боями дома. А сейчас благодаря российским строителям здесь вырос новый, красивый и современный микрорайон.

В рекордные сроки специалисты проделали масштабнейший объем работ - микрорайон оказался очень уютным и эффектным, таким, где действительно хочется жить.

- Вручил сегодня ключи восьми семьям, которые потеряли жилье в ходе военных действий, среди них одна семья многодетная, - рассказал Денис Пушилин.

Право перерезать символическую красную ленту предоставили самым молодым жильцам. Фото: t.me/pushilindenis

Глава ДНР отметил, что к сдаче в сентябре 2022 года подготовлено уже три дома, это еще 278 квартир. А военно-строительная компания России, показавшая рекордные сроки строительства, приступит ко второй очереди возведения жилья.

- Хоть специальная военная операция еще не закончилась, но мы видим - пришла Россия и начался процесс созидания, - подчеркнул во время торжественной церемонии лидер страны.

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