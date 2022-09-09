Тело скончавшегося в ДНР британского наемника Пола Ури передали украинской стороне

Иностранный наемник был ранее обвинен по четырем статьям Уголовного кодекса ДНР
Фото: Иван ЖИЛЯК
Тело пленного британского наемника Пола Ури, скончавшегося в ДНР 10 июля, было передано украинской стороне. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.
Она отметила, что о факте смерти наемника в Украине и на его родине узнали сразу же, однако каких-либо попыток забрать его тело там не предпринимали.
- Отмечу, что с момента, когда о факте смерти указанного гражданина были уведомлены международные организации, официальные представители Великобритании и Украины, прошло практически два месяца. Пока наши оппоненты продумывали свои действия в сложившейся ситуации, труп находился в одном из моргов Донецка, - рассказала омбудсмен.
Дарья Морозова уточнила, что в установленном законом порядке судмедэксперты исследовали тело, чтобы выяснить причины смерти боевика.
- Эксперты Республиканского Бюро СМЭ констатировали естественную смерть, наступившую вследствие серьезных хронических заболеваний. В том числе дыхательной системы, почек и сердечно-сосудистой системы, - отметила она.
Уточняется, что на теле умершего наемника они не обнаружили никаких следов насильственной смерти или повреждений.
- Все это задокументировано актом судебно-медицинского исследования трупа и подтверждено фотоматериалами, - обратила внимание омбудсмен.
Она отметила также, что все выводы исследования, как и сам факт смерти пленного иностранца, были озвучены публично. Однако украинская сторона в лице уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца поспешила заявить о якобы наличии на теле Пола Ури следов пыток.
Омбудсмен ДНР назвала эти высказывания провокацией. И рекомендовала украинскому коллеге не распространять заведомо неправдивую информацию, дабы не повторить судьбу своей печально известной предшественницы.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рекомендовала украинской стороне не распространять ложную информацию о причинах смерти боевика. Фото: ombudsman-dnr.ru
- Конечно, можно предположить, что новый украинский омбудсмен, не имея соответствующих знаний в области медицины, ошибочно назвал трупные изменения следами насилия. Однако в любом случае подобные комментарии не делают ему чести. Настоятельно рекомендую украинскому правозащитнику обдумывать каждое слово и тщательно проверять информацию, - подчеркнула она.
Напомним, что британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, воевавший в рядах вооруженных формирований Украины и затем попавший в плен в ДНР, скончался 10 июля. Он умер от хронических заболеваний и стресса.
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