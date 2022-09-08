В Новосибирск вылетел спецборт с ранеными бойцами из ЛНР

На борт самолета были подняты 23 пациента. Фото: Минздрав ЛНР
В Новосибирск отправили спецборт с 23 ранеными бойцами из Луганской Народной Республики. Они пройдут там курс лечения и реабилитации. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- Большое дело нам удалось сделать - мы отправили борт с ранеными из ЛНР на долечивание и реабилитацию в Новосибирскую область. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал обращение Минздрава ЛНР о вывозе раненных на долечивание и вместе с Минздравом Новосибирской области организовали рейс, - пояснила она.
Российские власти поддержали обращение Минздрава ЛНР о вывозе раненых на долечивание и организовали спецрейс. Фото: Минздрав ЛНР
Министр уточнила, что в поездке военнослужащих сопровождали российские врачи - главный офтальмолог Анжела Фурсова и заведующий травматологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Иван Рыбалко. Специально для этого медики прибыли накануне в Луганск.
Несколько дней назад российские врачи выехали в ЛНР, чтобы отобрать, каждый согласно своему профилю, больных, которым нужна высокотехнологичная медпомощь. Фото: Минздрав ЛНР
- Они помогали организовать эвакуацию, сопровождали раненых - 23 пациента. Спецборт на новосибирской земле встречал главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич, - рассказала Наталия Пащенко.
Российские врачи помогали организовать эвакуацию раненых. Фото: Минздрав ЛНР
Министр поблагодарила всех, кто помог организовать поездку и лечение бойцов.
- Спасибо за неравнодушие и за то, что своих не бросаете! - подчеркнула она.
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