В Новосибирск вылетел спецборт с ранеными бойцами из ЛНР

На борт самолета были подняты 23 пациента. Фото: Минздрав ЛНР

В Новосибирск отправили спецборт с 23 ранеными бойцами из Луганской Народной Республики. Они пройдут там курс лечения и реабилитации. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Большое дело нам удалось сделать - мы отправили борт с ранеными из ЛНР на долечивание и реабилитацию в Новосибирскую область. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал обращение Минздрава ЛНР о вывозе раненных на долечивание и вместе с Минздравом Новосибирской области организовали рейс, - пояснила она.

Российские власти поддержали обращение Минздрава ЛНР о вывозе раненых на долечивание и организовали спецрейс. Фото: Минздрав ЛНР

Министр уточнила, что в поездке военнослужащих сопровождали российские врачи - главный офтальмолог Анжела Фурсова и заведующий травматологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Иван Рыбалко. Специально для этого медики прибыли накануне в Луганск.

Несколько дней назад российские врачи выехали в ЛНР, чтобы отобрать, каждый согласно своему профилю, больных, которым нужна высокотехнологичная медпомощь. Фото: Минздрав ЛНР

- Они помогали организовать эвакуацию, сопровождали раненых - 23 пациента. Спецборт на новосибирской земле встречал главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич, - рассказала Наталия Пащенко.

Российские врачи помогали организовать эвакуацию раненых. Фото: Минздрав ЛНР

Министр поблагодарила всех, кто помог организовать поездку и лечение бойцов.

- Спасибо за неравнодушие и за то, что своих не бросаете! - подчеркнула она.

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